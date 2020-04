Citel Group emette il primo minibond della Regione: Ecco i nostri piani di sviluppo

Citel Group (società napoletana che fa parte del network Elite ed è specializzata nello sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale che abilitano la trasformazione digitale nelle imprese e nella Pubblica amministrazione) ha aderito al progetto Garanzia Campania Bond ed emesso il suo primo minibond. E’ la stessa azienda a renderlo noto in un comunicato in cui si ricorda che “lo strumento di finanza innovativa Garanzia Campania Bond è promosso dalla Regione Campania attraverso la società in house Sviluppo Campania e prevede una prima emissione di minibond per 21,5 milioni da parte di otto Pmi campane, tra cui appunto Citel Group, con 2 milioni di euro”.

Per Citel Group, affiancata dallo Studio Fiordiliso e Associati di Napoli, “l’operazione . si spiega – è il primo passo di un percorso più strutturato che consentirà di finanziare alcuni progetti di sviluppo della società, come la finalizzazione di nuovi prodotti innovativi che andranno a rafforzarne il posizionamento nel settore dell’innovazione tecnologia in qualità di solution provider”.

In particolare, prosegue la nota, “nei piani di crescita della società vi è l’acquisizione di aziende ad alto potenziale di innovazione che possano integrare le proprie competenze con quelle di Citel Group, in prima linea nello sviluppo di soluzioni tecnologie per la trasformazione digitale di imprese e pubbliche amministrazioni, oltre che all’acquisto di asset in grado di rafforzare ulteriormente le soluzioni e i prodotti di Citel Group e renderli ancora più adatti ad affrontare le sfide digitali del futuro”.

“Questa operazione finanziaria rappresenta per noi il primo passo all’interno del mondo dei capitali con investitori istituzionali; oltre a ciò, ci aiuterà a dotarci di quelle misure e strumenti che riteniamo fondamentali per prepararci a supportare nel migliore dei modi le aziende e le Pubbliche Amministrazioni nostre clienti nei prossimi mesi” afferma Diego D’Angelo, Cfo e socio di Citel Group. “Pensiamo infatti che, una volta finita questa emergenza, tanto il settore privato quanto quello pubblico andrà alla ricerca di una maggiore digitalizzazione dei processi, avendone testato le possibilità concrete e avendo compreso la strategicità rispetto alla possibilità di competere sul mercato”.

I servizi e le soluzioni a supporto della trasformazione digitale per aziende private e per la Pubblica Amministrazione offerte da Citel Group spaziano da piattaforme di Intelligenza Artificiale verticalizzata su diversi segmenti e settori, fino ai Big Data e gli Analytics. Un esempio sono i Chatbot, veri e propri interpreti tra macchina e utente, che ne comprendono le richieste restituendo informazioni comprensibili, e che sempre più stanno trovando un ruolo e uno spazio all’interno dei processi, sia interni sia esterni, di relazione e comunicazione delle organizzazioni.

Recentemente Citel Group ha messo a disposizione di Croce Rossa Italiana, in prima linea nell’emergenza Covid-19, la propria esperienza nello sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning, donando il chatbot Cristina (CRI), ovvero un assistente virtuale in grado di fornire ai cittadini, in modo tempestivo e accurato, informazioni utili per affrontare questo momento di incertezza, alleggerendo il lavoro degli operatori e dei volontari di Croce Rossa.

Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Mediocredito Centrale e Fisg – Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di Arranger dell’intero progetto, supportato da Elite e Grimaldi Studio Legale.