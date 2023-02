Citizen Science, progetto Impetus: sovvenzioni fino a 60mila euro

Il progetto Impetus, finanziato dal programma Horizon Europe nell’ambito di, ha lanciato unacon lo scopo di sostenere e dare riconoscimento alla Citizen Science in Europa. In particolare, gli argomenti di questa call sonoe i progetti possono svolgersi su scala locale, nazionale o internazionale. Il bando finanzierà diverse attività, come raccolta dati in progetti guidati da scienziati qualificati, co-progettazione di ipotesi di ricerca, alfabetizzazione scientifica e impegno sociale. I progetti dovranno contribuire alla ricerca tenendo conto dei cittadini che parteciperanno per educarli e portarli a una maggiore consapevolezza del mondo scientifico.Impetus finanzieràcon l’aiuto del team Impetus. Inoltre, tutti i team avranno accesso a una serie di servizi, adattati alle loro esigenze individuali, tra cui formazione intensiva sui temi della progettazione, del coinvolgimento dei cittadini, della gestione e conservazione dei dati, della valutazione dell’impatto e della sostenibilità; tutoraggio online durante e dopo il progetto pilota;promozione tramite notizie sul sito web Impetus e sui social media;apprendimento peer to peer e creazione di reti, facilitati da workshop, strumenti online e attraverso Impetus Aperitives.Sono disponibili due tipi di sovvenzioni: 20.000 euro per i nuovi progetti, ossia quelli che devono ancora stabilire una comunità, raccogliere ed elaborare i dati (saranno assegnate 30 sovvenzioni in questa prima call); 10.000 per i progetti in corso con processi consolidati (saranno assegnate 5 sovvenzioni in questa prima call).Possono presentare domanda le persone fisiche, le persone giuridiche e i consorzi con sede in un paese o territorio idoneo a ricevere le sovvenzioni di Horizon Europe.Oltre alla Acceleration Call, verranno premiate alcune iniziative scientifiche con lo European Union Prize for citizen science: il premio comprende un compenso dial primo classificato e tre premi da 20.000 ciascuno sui temi della diversità, della collaborazione e delle comunità digitali.