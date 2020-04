Citroën Advisor. Sempre più vicini ai clienti, anche a distanza

Di fronte alle misure di distanziamento sociale, mantenere il contatto e preservare il legame di fiducia con i propri clienti è una sfida vincente. In questo contesto, Citroën Advisor si rivela una vera risorsa. Il sito interattivo di recensioni online di Citroën è ora disponibile in 58 Paesi e ha superato le 400.000 recensioni. Arricchito con nuove funzionalità sin dal suo lancio, come le recensioni sui prodotti e sui venditori, rappresenta per la Marca e per la rete uno strumento importante in termini di trasparenza, per condividere le esperienze e per restare vicino ai suoi clienti. Lanciato alla fine del 2014, Citroën Advisor è ora disponibile in 58 Paesi e conta oltre 400.000 recensioni. Forte del suo successo, questo strumento pionieristico nel mondo automobilistico si è arricchito nel tempo di varie funzionalità che consentono a Citroën di essere un passo avanti in termini di trasparenza e vicinanza nei confronti dei suoi clienti.

Citroën Advisor ora riguarda diversi aspetti dell’esperienza del cliente, attraverso vari moduli. Citroën Advisor Punto Vendita: proposta sin dal momento del lancio, questa funzione consente ai clienti di valutare e condividere la propria esperienza sulla qualità del servizio presso la Concessionaria, sia in officina che nel reparto Vendite (Nuovo e Usato). In caso di valutazione negativa, il punto vendita riceve un avviso. Può quindi ricontattare il cliente e può inserire a sua volta la sua risposta nella piattaforma, dopodiché il cliente può riadattare la propria valutazione. Garanzia di fiducia e lealtà, questo strumento vantaggioso per tutti si è guadagnato una valutazione media di 4.8/5. Citroën Advisor Veicoli: dal 2016 questo modulo aggiuntivo ha consentito ai clienti di valutare e condividere le loro opinioni sulla propria nuova Citroën dopo la consegna. Pertanto, non è più la Concessionaria ma la Marca stessa a essere valutata. Per ciascun modello, le opinioni possono essere consultate direttamente nello showroom virtuale del sito Citroën del Paese (citroen.it in Italia), con una valutazione media di 4,7/5 per l’intera gamma.

Citroën Advisor Venditore: implementata dal 2019, questa ultima funzionalità di Citroën Advisor consente ai clienti di lasciare un c ommento sull’esperienza vissuta con il proprio venditore. Proposto ai venditori Citroën su base volontaria, è anch’esso uno strumento utile a tutti al servizio della fiducia e della lealtà.

Infine, Citroën Advisor ha ottenuto in Francia la certificazione “NF Service – Online Opinion” rilasciata da AFNOR. Una certificazione esigente che conferma l’ambizione di trasparenza che Citroën ha verso i propri clienti.

