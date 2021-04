Citroèn AMI 100% èlectric innovativa anche dopo l’acquisto

Citroèn Ami – 100% èlectric, è una soluzione di mobilità ultracompatta che offre a due persone una guida silenziosa e fluida, con un’autonomia di 75 km. Facile da utilizzare, è facile da ricaricare ed è anche facile da acquistare, direttamente on line. Oggetto di mobilità anticonformista e rivoluzionario, come per l’acquisto così anche per la personalizzazione o per gli interventi di piccola manutenzione, offre un percorso Cliente completamente digitale.

Il sito di riferimento è Mister Auto, un portale di e-commerce di accessori e ricambi, una cui sezione è completamente dedicata ad Ami -100% èlectric (https://www.mister-auto.it/citroen/ami/ )

Qui si possono acquistare e ricevere direttamente a domicilio gli accessori e i ricambi di Ami -100% èlectric, a cominciare dai Pack di personalizzazione per trasformare Ami -100% èlectric in My AMI Orange, My AMI Grey, My AMI Khaki e My AMI Blue. Ogni Pack comprende alcuni elementi decorativi, come ad esempio stickers adesivi, copricerchi e tappetini, ed altri elementi funzionali come la rete centrale di separazione, le reti di contenimento per le portiere, vani portaoggetti sul cruscotto, gancio per borsa lato passeggero, supporto per smartphone, connect box DAT @ AMI per connettere lo smartphone ad Ami.

Il montaggio degli elementi del Pack è molto semplice ed è agevolato da un video tutorial che guida passo per passo alla personalizzazione di Ami -100% èlectri. Gli elementi del Pack possono essere acquistati anche singolarmente scegliendoli all’interno di un catalogo che comprende oltre 150 articoli dedicati a personalizzazione, comfort e manutenzione. Sul sito, si possono acquistare inoltre alcuni componenti per il comfort, come lo specchietto retrovisore interno, il kit vivavoce o la tendina parasole, oppure l’adattatore per poter ricaricare la propria Ami -100% èlectric anche da colonnina di ricarica pubblica. Anche tutte le operazioni di piccola manutenzione si possono effettuare in piena autonomia, acquistando i componenti necessari nel sito di Mister Auto e poi divertendosi a svolgere i piccoli interventi, guidati, anche in questo caso, da video tutorial che insegnano a sostituire tergicristalli lampadine, retrovisori, fusibili. I video sono disponibili nella sezione dedicata alla manutenzione del sito https://www.citroen.it/ami oppure direttamente sul canale YT di Citroèn Italia: https://www.youtube.com/playlistCitroenAMI

Gli interventi per i quali è necessario rivolgersi alla Rete Autorizzata sono quelli relativi al piano di manutenzione programmata che prevede revisioni sistematiche ogni 2 anni o 20mila chilometri, la sostituzione del filtro abitacolo ogni 2 anni, la sostituzione del liquido dei freni ogni 4 anni, interventi sul riduttore ogni 6 anni o 100mila chilometri.

Per queste operazioni sarà dunque necessario rivolgersi presso la Rete di Assistenza abilitata, oggi composta da circa 137 Centri di Assistenza Citroèn, in possesso dell’attrezzatura specifica per effettuare interventi di manutenzione. Il piano di manutenzione è allegato alla documentazione di bordo ed è sempre disponibile nell’APP MyCitroèn che rappresenta una vera e propria interfaccia di connessione tra il Cliente e la propria Ami – 100% èlectric: permette di essere informati in ogni momento sull’autonomia disponibile, sul chilometraggio, sullo stato di carica e tempo rimanente per una ricarica al 100% e sugli avvisi di manutenzione. L’applicazione facilita anche l’individuazione delle colonnine di ricarica pubbliche più vicine, una funzionalità proposta da Free2Move Services.

