Citroen amplia i programmi Ambassador “MyAmi superfan” e “è-Lovers”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo dello scorso anno, Citroèn rinnova anche nel 2023 i programmi “MyAmi superfan” e “Citroèn è-Lovers”, con i quali invita i propri e-driver a diventare Ambassador del marchio facendosi portavoce della mobilità sostenibile e responsabile. Si tratta di un approccio innovativo della vendita che punta a creare una community consapevole e coinvolta verso la transizione all’elettrico, anche attraverso eventi esclusivi e momenti di confronto con il management di Citroèn Italia. Alla base dei due progetti vi è la constatazione che le persone esprimono spesso il bisogno di essere rassicurati prima di fare un acquisto, soprattutto se si è interessati ai nuovi veicoli 100% elettrici. Per questo motivo, trovano rassicurazione in una persona di fiducia, nelle opinioni espresse online o anche in un confronto diretto con chi utilizza quotidianamente un prodotto per cui ne conosce tutti gli aspetti condividendo la propria esperienza. E’ proprio su quest’ultimo punto che Citroèn ha saputo innovare creando un nuovo canale di distribuzione per dare l’opportunità ad alcuni dei suoi clienti entusiasti della loro vettura full electric di mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più.

Per diventare Ambassador bisogna essere innanzitutto proprietari di Ami-100% èlectric o di una vettura full electric di Citroèn e voler condividere la propria esperienza di guida con tutte quelle persone interessate a conoscere meglio il veicolo a zero emissioni prima di acquistarlo. I potenziali clienti potranno così ricevere informazioni direttamente da un Ambassador, in modo amichevole e trasparente, fissando con lui un appuntamento online oppure fisico, magari quello più vicino geolocalizzandolo sul sito dei due programmi. Successivamente potranno ordinare la vettura, diventare così nuovi clienti e, a loro volta, potenziali nuovi Ambassador. Le piattaforme digitali di “My Ami Superfan” e “Citroèn è-Lovers” sono state realizzate in collaborazione con la start-up Demooz, specializzata in test drive prima dell’acquisto.

In particolare, “MyAmi superfan” è un nuovo modo per scoprire Ami-100% èlectric, basato sulla testimonianza diretta e concreta fornita da quei clienti che già usano Ami quotidianamente e che vivono vicino alla persona interessata a provare la nuova soluzione di mobilità anticonformista e rivoluzionaria.

Solo lo scorso anno il programma ha registrato più di 2.000 test drive e oltre 300 vendite, confermando la bontà di un progetto nato in seguito alle segnalazioni fornite da alcuni clienti che non riuscivano a provare facilmente il veicolo in talune zone e da altri clienti potenzialmente interessati ad acquistare Citroèn Ami-100% èlectric e che volevano contattare i proprietari di Ami per condividere la loro esperienza di utilizzo. Tra i primi e più attivi ambassador che hanno aderito all’iniziativa vi è Luca Notargiacomo che racconta la sua esperienza: “Diventare Ambassador di Ami-100% èlectric ha rappresentato per me una grande occasione per esprimere e condividere con gli altri la mia passione per il mondo dell’automotive. Ho trovato da subito innovativo dare l’opportunità ad alcuni clienti, come me «innamorati» della loro Ami, di diventare Ambassador, di raccontare la propria esperienza quotidiana con Citroèn Ami-100% èlectric, mostrare e far provare il proprio veicolo a chi è interessato e vuole saperne di più. Inoltre, è gratificante essere premiato con dei buoni regalo spendibili su un’apposita piattaforma per ogni vendita e test drive che aiuto a realizzare, oltre ad essere coinvolto nelle diverse esperienze sul territorio nazionale che organizza Citroèn”.

Anche quest’anno chi diventa Ambassador AMI potrà ricevere numerosi vantaggi di carattere economico, sulla base dei test drive che riuscirà a realizzare oppure delle vendite successivamente concluse. Per maggiori informazioni su come candidarsi al ruolo di Ambassador di Ami-100% èlectric è disponile il seguente link. Sulla scia dell’apprezzamento di “Ami Superfan”, lo scorso anno è nato anche il programma “Citroèn è-Lovers”, che nella versione pilota era circoscritta ai clienti di Citroèn è-C4 Elettrica, la vettura compatta di nuova generazione che offre una mobilità elettrica, tecnologica e moderna, al servizio del comfort e della versatilità di utilizzo. Quest’anno la marca francese ha deciso di estendere l’iniziativa a tutti i possessori di veicoli full electric di Citroèn, dimostrando concretamente come il Brand voglia contribuire a rendere la transizione alla mobilità elettrica un’esperienza coinvolgente e rilassante, fugando qualunque dubbio o pregiudizio attraverso la testimonianza di chi ogni giorno la guida. Ogni Ambassador verrà premiato con dei buoni regalo spendibili su un’apposita piattaforma per ogni vendita e test drive che aiuterà a realizzare.

“In un mercato dell’elettrico puro che in Italia stenta a decollare, riteniamo che il passaparola tra chi ha già fatto questa scelta possa fare da acceleratore alle vendite – spiega Alessandro Musumeci, Marketing Manager di Citroèn Italia -:. Con i programmi “MyAmi superfan” e “Citroèn è-Lovers” vogliamo contribuire a cambiare l’opinione comune sulla transizione all’elettrico, ancora costellata di numerose incertezze sull’autonomia, sui tempi di ricarica e sui costi di acquisto e mantenimento del veicolo BEV. Il ruolo dei nostri Ambassador, che già hanno fatto questo “salto”, è quindi fondamentale per convincere i più dubbiosi con un’esperienza autentica vissuta a bordo dei nostri modelli 100% elettrici, audaci nello stile e innovativi nella tecnologia”, conclude.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).