Citroen Berlingo, spazio e versatilità

Citroen Berlingo, modello dal look moderno ed accattivante, confortevole, pratico e tecnologico, si dimostra una vettura perfetta per tutti gli utilizzi: nel quotidiano, per il tempo libero, il lavoro, lo sport. Citroen Berlingo è il veicolo di riferimento nel segmento dei multispazio. Il design e il comfort lo rendono più moderno, e rafforzano la versatilità e la praticità d’uso che hanno decretato il successo di questo modello iconico capace di offrire modularità eccezionale e un grande spazio a bordo. Citroen Berlingo presenta il frontale caratteristico dei modelli Citroen con la firma luminosa su due livelli mentre il cofano risulta essere più alto e corto, grazie all’utilizzo della piattaforma EMP2. Citroen Berlingo è disponibile in due misure: M e XL, rispettivamente lunghe 4,40 metri e 4,75 metri ed entrambe in grado di offrire 5 e 7 posti. La piena abitabilità è garantita dalla modularità, che prevede sedili ribaltabili e ripiegabili fino a creare un pianale completamente piatto: i 3 sedili posteriori singoli della stessa misura in seconda fila e il sedile anteriore del passeggero sono tutti ripiegabili a scomparsa. Il volume di carico del vano bagagli della misura M è di 775 litri mentre nella misura XL si spinge fino a 1.050 litri. L’accessibilità è garantita anche dalle 2 ampie porte laterali scorrevoli, dotate di vetri elettrici, oltre al grande portellone posteriore, con lunotto apribile separatamente. Tutto in ordine a bordo di Berlingo: sono ben 28 i portaoggetti distribuiti all’interno della vettura, come il tetto multifunzione Modutop di nuova generazione, che migliora la luminosità, o il cassettino Top Box, unico grazie all’ubicazione dell’Airbag in Roof. A bordo del nuovo Citroen Berlingo sono presenti 19 sistemi di assistenza alla guida tra i quali il freno di stazionamento elettrico, il Grip Control con Hill Assist Descent, l’Head up Display a colori, la telecamera di retromarcia con Top Rear Vision e il regolatore di velocità adattativo. Presente inoltre il sistema di infotainment migliorato con i servizi Citroen ConnectNav e ricarica wireless.

