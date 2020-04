Citroen C3, ancora più carattere con il nuovo frontale

L’identità di nuova Citroen C3 mostra tutto il suo carattere, grazie anche al frontale che ne esprime in maniera netta il nuovo volto, con la tecnologia dei fari a Led di serie per tutte le versioni in gamma. Senza abbandonare la strada che aveva abbracciato con l’originale progetto, il design di nuova C3 capitalizza sugli elementi che hanno raccolto immediato consenso, puntando sulla differenziazione che il nuovo frontale conferisce alla vettura. Lo stile attinge direttamente dalla concept-car Cxperience, presentata al Salone dell’Auto di Parigi nel 2016 ed ispirato al mondo high-tech grazie ad una sagoma slanciata che trasmetteva dinamismo. Anticipava un design che oggi diventa contemporaneo proprio grazie a nuova C3. Il nuovo volto della terza generazione di C3 continua a dimostrare una personalità fuori dal coro, e l’impatto visivo regala uno sguardo rialzato, che vuole accentuare la percezione di altezza del cofano. Gli chevron ed il profilo cromato si raccordano con le luci diurne, con il risultato di valorizzare la larghezza della vettura. Il passo successivo riguarda i proiettori, oggi con lo sguardo più tecnologico, visto che sono diventati a Led per tutte le versioni. Un salto di qualità non indifferente, per una vettura di questo segmento. La rinnovata impostazione del frontale corrisponde anche alla freschezza dettata dal tocco di colore che circonda i profili dei fari fendinebbia, annegati nel paraurti. Il design suggerisce un concetto di robustezza che le ruote di grande diametro assecondano, favorendo anche quell’assetto più rialzato che lascia ulteriore spazio alle protezioni. Paraurti, profili passaruota e sottoscocca diventano una sorta di guscio che rafforza la sensazione di un abitacolo protetto. Un riparo che può contare anche sugli Airbump laterali (secondo le versioni) ora rinnovati nel design e composti da 3 capsule in rilievo, tra cui la prima in sintonia con la scelta cromatica del Pack Color.

