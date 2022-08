Citroèn C3 rinnova la gamma e introduce la versione “Elle”

MILANO (ITALPRESS) – Citroèn C3 è la Best Seller del marchio del double chevron. City car colorata e versatile, si distingue per il suo stile moderno, che esprime freschezza e senso di protezione. Ispirata all’utilizzo dei suoi clienti, C3 da agosto rinnova la sua gamma in Italia, per offrire la versione più adatta alle esigenze di ognuno. La gamma ora prevede quattro allestimenti, ognuno caratterizzato da elementi stilistici distintivi ed equipaggiamenti utili nella vita di tutti i giorni: la versione You!, la versione C-Series, la Shine ed infine il top di gamma, la versione Elle. Svelata a maggio ed ora ordinabile in Italia, la versione C3 Elle offre un posizionamento decisamente chic e invita a viaggiare in città all’insegna del comfort e dello stile. Oltre alle personalizzazioni specifiche che richiamano la firma grafica del celebre brand ELLE, Citroèn C3 Elle si distingue per tocchi di colore Blue Silver Mat, per un aspetto ben radicato nel suo tempo e molto curato, e per l’introduzione a bordo di elementi in Alcantara ed equipaggiamenti in grado di garantire una maggiore serenità. Citroèn C3 Elle arriverà nelle concessionarie italiane a partire da novembre.

Foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).