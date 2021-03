Citroèn c5 aircross ibrido, primo veicolo dell’offensiva elettrica

Muoversi agilmente in città, districandosi tra i tragitti quotidiani nella totale libertà di accesso alle aree urbane a traffico limitato, senza alcuna emissione di Co2: non chiede di meno oggi l’automobilista medio. A questo si ispira il SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, il modello ibrido di Citroèn in grado di percorrere in modalità 100% elettrica fino a 55 km in autonomia. Ecologico e organizzato è il cliente tipo, e Citroèn risponde con la funzione specifica è-Save, nell’interfaccia di comando del Touch Pad, attraverso la quale il conducente può anticipare i suoi spostamenti e prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell’attraversamento di un centro urbano, che si trovi durante o alla fine del tragitto. La modalità elettrica consente inoltre un’esperienza di guida ‘ovattatà: senza rumori e senza vibrazioni, per essere all’altezza della definizione di Silent Urban Vehicle. All’esperienza ‘green’ della guida urbana si combina la possibilità di passare alla modalità termica in qualsiasi momento per le percorrenze più lunghe, con emissioni di CO2 da 32 g/km e un consumo di 1,4 L/100 km in ciclo WLTP. Non ne risentirebbero dunque le prestazioni, visto l’abbinamento di un motore a benzina PureTech 180 cv, di un motore elettrico da 80 kW e 320 Nm di coppia disponibile immediatamente e di un cambio automatico è-EAT8, per un totale di 225 cv di potenza cumulata.

L’interfaccia è intuitiva, la gestione della modalità di guida è automatica, la ricarica rapida, semplificata e programmabile. Il tempo di alimentazione di SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In è ottimizzato: con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra quattro ore (con presa 14 A di tipo Green’up Legrand) e sette ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A da 7,4 kW. Con il caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria è accelerata e richiede meno di 2 ore. E’ possibile anche recuperare energia durante le fasi di frenata e decelerazione, un’innovazione che arriva con la funzione di frenata rigenerativa “Brake”: l’energia rilasciata durante la fase di frenata o di decelerazione viene convertita in elettricità che ricarica la batteria. Consentito anche il ‘precondizionamentò dell’abitacolo: se l’interno del veicolo è alla giusta temperatura prima del viaggio, si risparmia molta energia evitando di dover climatizzare l’abitacolo ricorrendo alla batteria di trazione.

Anche gli interni non sono stati trascurati. Grazie alla collocazione strategica della batteria ad alta tensione sotto i sedili posteriori: i tre sedili individuali sono della stessa larghezza, scorrevoli, ripiegabili e inclinabili. Anche nel bagagliaio nessun compromesso: la capienza ha un volume da 460 litri a 600 litri. Si tratta del primo prodotto del processo di elettrificazione di Citroèn, che vuole proporre un’offerta elettrificata sul 100% della gamma entro il 2025. E fa sul serio: tutti i nuovi modelli lanciati dalla marca disporranno di un’offerta elettrificata, a dimostrazione dell’impegno di Citroèn nei confronti di una transizione energetica, che vuole proporre a tutti, nella fascia centrale del mercato. Una strategia precisa: offerte mirate, ispirate all’utilizzo dei clienti stessi.

(ITALPRESS).