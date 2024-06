Citroen celebra 100 anni in Italia all’Arco della Pace a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Si è conclusa all’Arco della Pace a Milano una straordinaria settimana dedicata alla celebrazione dei 100 anni di Citroen in Italia. Nel 1924 Andrè-Gustave Citroen acquistò un terreno in via Gattamelata e proprio lì dove oggi sorge il flagship di Stellantis, nacque la prima filiale di Citroen in Italia. Iniziò così un legame profondo tra il marchio francese e il Bel Paese, che si snoda lungo 100 anni contraddistinti da innovazioni tecnologiche, successi sportivi e memorabili creazioni su quattro ruote. Dal 19 giugno, un folto pubblico di appassionati ha potuto rivivere questa storia eccezionale al Dazio Levante, grazie a un dettagliato percorso museale realizzato insieme al Centro di Documentazione Storica Citroen, che ha raccontato curiosità, costume, fatti correlati allo sviluppo della Marca e a quello storico e sociale d’Italia attraverso i modelli Citroen più famosi, oltre a immagini e materiale d’ogni epoca, normalmente custodito presso l’Archivio Storico Citroen di Sinalunga (SI). Un percorso affascinante che ha permesso ai visitatori di rivivere una storia di audacia, creatività, popolarità, design iconico, innovazioni tecnologiche e una comunicazione sempre all’avanguardia.

Non solo storia e celebrazione del passato, in questa mostra: la stanza dedicata ai progetti sociali ricorda l’impegno civico, e visionario per quei tempi, di Andrè Citroen ma evidenzia anche come questa attenzione alle persone sia tutt’ora una priorità per Citroen. Lo dimostrano i progetti RispettAMI, iniziativa volta a sensibilizzare i giovani e i loro genitori sulla piaga sociale del bullismo. Citroen Ami è anche al centro del progetto formativo “GènerationAMI – a scuola di anti bullismo” che coinvolge quest’anno quasi 800 classi e circa 15.000 studenti, ed è patrocinato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Inoltre, per festeggiare al meglio un secolo glorioso, Citroen ha illustrato concretamente la propria idea di futuro.

Il pubblico ha infatti potuto ammirare da vicino la nuova Citroen E-C3, un vero manifesto del brand che incorpora elementi chiave come audacia, sostenibilità comfort e carattere popolare. Il modello ha rivoluzionato la mobilità elettrica , rendendola accessibile a tutti grazie alla formula “Elettrico Sociale Citroen”, che permette di guidarla a partire da soli 49 euro al mese e godere di tutti i suoi eccezionali contenuti.

Con una ricarica veloce in soli 26 minuti e un’autonomia che arriva sino a 440 km in ciclo urbano, E-C3 è infatti pronta a ridefinire il concetto di mobilità elettrica. Il nuovo modello propone per la prima volta le famose sospensioni Citroen Advanced Comfort abbinate ai nuovi sedili Citroen Advanced Comfort. E-C3 100% elettrica si spinge ancora oltre, con zero rumore e zero vibrazioni per una guida senza stress. Scegliere nuova E-C3, poi, è anche una scelta di sostenibilità: utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh per garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP che arriva sino a 440 km nel ciclo urbano. Inoltre, Citroen fornirà una flotta di vetture elettriche al Comune di Milano, rafforzando il suo impegno verso la sostenibilità e la mobilità urbana. Questo progetto, denominato “Citroen Drive Milano Electric”, riflette perfettamente l’impegno della marca nel processo di transizione energetica e nella promozione della cultura del rispetto ambientale. “Un’iniziativa come questa è in linea con l’impegno del nostro Comune, che da anni si distingue per una politica volta alla tutela e alla salvaguardia ambientale”, ha dichiarato Elena Buscemi, presidente del Consiglio Comunale di Milano.

“Quella con Citroen è una collaborazione significativa che promuove la sostenibilità: i modelli saranno utilizzati da settori importanti dell’Amministrazione comunale, come il welfare e il verde, e per attività di servizio e rappresentanza degli amministratori, promuovendo così un esempio virtuoso di mobilità sostenibile. Anche grazie alla rete capillare di colonnine di ricarica elettrica, il Comune di Milano è pronto a supportare e incentivare l’adozione di veicoli elettrici”, ha aggiunto. “Crediamo molto in questo progetto poichè rispecchia fedelmente la nostra visione sulla mobilità del futuro sempre più sostenibile e responsabile. L’obiettivo è ampliare la nostra offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare presto il 100% della gamma. Parallelamente, vogliamo contribuire a creare una maggiore consapevolezza nei cittadini di quanto il loro contributo sia fondamentale per rendere migliore il nostro pianeta. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nella nostra visione, dimostrando come una collaborazione sinergica tra il settore pubblico e privato possa davvero cambiare lo status quo. L’offerta elettrica di Citroen è pensata per adattarsi perfettamente alle necessità quotidiane dell’amministrazione locale di Milano, rispondendo al contempo alle esigenze di sostenibilità”, ha dichiarato Giovanni Falcone, Managing Director di Citroen Italia.

(ITALPRESS).

– Foto: ufficio stampa Citroen –