Citroèn è-C4 offre di serie il cavo per la ricarica da 22 kW

Nuova Citroèn è-C4 – 100% èlectric, dotata di motorizzazione elettrica con zero emissioni di CO2, offre un’autonomia di 350 km secondo il protocollo di omologazione WLTP, silenziosità, fluidità di marcia e piacere di guida. Il design esprime potenza e carattere, e unisce i canoni stilistici di diverse tipologie di vetture segnando una nuova tappa dello stile Citroèn. Con il suo assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette combina eleganza e fluidità con la forza e la robustezza di un SUV, per maggiore modernità e dinamismo, grazie alle ruote di grandi dimensioni, ai fianchi generosi e alle protezioni a 360° attorno alla carrozzeria. Il comfort a bordo è amplificato dalle sospensioni Citroèn con Smorzatori Idraulici Progressivi® e dai sedili Advanced Comfort. Offre 20 funzioni di assistenza alla guida, tra cui l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, e 6 tecnologie di connettività.

Nuova è-C4 – 100% èlectric è dotata di una motorizzazione economica nell’utilizzo, con zero emissioni di CO2 e offre un’autonomia di 350 km secondo il protocollo di omologazione WLTP. Oltre al piacere di guidare in modalità 100% elettrica, senza emissioni di CO2 e con una reale economia di utilizzo, Nuova è-C4 – 100% èlectric permette di accedere alle zone a traffico limitato delle città, sempre più interdette ai veicoli termici. Questa motorizzazione 100% elettrica è particolarmente prestazionale ed energizzante in tutte le circostanze, con una potenza di 136 CV, una coppia di 260 Nm disponibile istantaneamente per un’accelerazione immediata e lineare, lo 0-100 km/h in 9,7s in modalità Sport e una velocità massima di 150 km/h. La batteria del motore elettrico, di 50 kWh di capacità, è del tipo ad Alta Tensione 400 V agli ioni di Litio. A partire da novembre, l’equipaggiamento di serie di Nuova è-C4 -100% èlectric, in aggiunta al cavo di ricarica T2 per presa domestica, offre il cavo di ricarica T3 trifase da 22 kW con custodia dedicata, con cui la ricarica si completa in cinque ore, utilizzando una Wall Box da 32 A e il caricatore opzionale OBC (On Board Charger) 11kW Trifase. Il tempo di ricarica di Nuova è-C4 -100% èlectric è ottimizzato: Nella modalità 4 da una colonnina di ricarica pubblica, utilizzando un caricatore da 100 kW a ricarica rapida, la batteria si ricarica al ritmo di 10 km/min, un riferimento nel segmento: l’80% della ricarica viene completato in 30 min. Nella modalità 3, da una Wall Box 32 A, la ricarica della batteria è più veloce e viene completata in 7 ore e 30 minuti con caricabatteria standard monofase e addirittura in 5 ore con caricabatteria opzionale trifase da 11 kW. Nella modalità 2 da casa, la batteria si ricarica in 15 ore da una presa 16 A tipo Green’up Legrand e in più di 24 ore da una presa domestica classica.

(ITALPRESS).