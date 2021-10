Citroèn è-Jumper elettrico è ora ordinabile in Italia

Al via gli ordini del nuovo Citroèn è-Jumper Elettrico, la versione a zero emissioni del più grande furgone della gamma dei veicoli commerciali leggeri della Marca, compagno ideale dei professionisti, ora in modalità è-comfort. Al fianco di Nuovo Citroèn è-Berlingo Van Elettrico e di Citroèn è-Jumpy Elettrico, tutta la gamma dei veicoli commerciali leggeri di Citroèn è ora disponibile con un’offerta 100% elettrica. Il nuovo è-Jumper Elettrico è fatto su misura per soddisfare le esigenze dei clienti professionisti che sceglieranno l’offerta più adatta, grazie a: 2 differenti livelli di autonomia (fino a 224 km* nel ciclo di omologazione WLTP), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico limitato. Due diverse potenze della batteria 37 kWh e 70 kWh. Gli spostamenti sono in modalità è-comfort grazie alla sua guida fluida e alla silenziosità. E’ offerto in quattro lunghezze e tre altezze.

Con un carico utile fino a 1.245 kg (sulla versione Furgone, ndr) ed un volume di carico fino a 17 m3. Due PTAC (peso totale autorizzato per carico) per trasportare fino a 4 tonnellate. Fino a 8 tecnologie per rendere più facile e sicura la guida ai professionisti. Il nuovo è-Jumper Elettrico è proposto in Italia a partire da 57.990 Euro (IVA esclusa) e arriverà nelle concessionarie Citroèn nel primo trimestre del 2022.

(ITALPRESS).