Citroèn è-Jumper, fino a 17m3 di carico in modalità 100% elettrica

Con il nuovo è-Jumper – 100% èlectric, Citroèn prosegue la sua offensiva elettrica. Questo furgone compatto è il terzo veicolo commerciale elettrico e il sesto modello elettrificato lanciato nel 2020 dalla Marca dopo Ami, SUV C5 Aircross Hybrid, Nuova è-C4, è-Jumpy e è-SpaceTourer. A partire dal 2021, il 100% dei veicoli commerciali leggeri della gamma Citroèn proporrà un’offerta elettrificata con è-Berlingo Van, che si andrà ad aggiungere a è-Jumpy e è-Jumper il prossimo anno.

Nuovo è-Jumper – 100% èlectric è fatto su misura per soddisfare le esigenze dei clienti professionisti che sceglieranno l’offerta più adatta, grazie a due differenti livelli di autonomia (fino a 340 km nel ciclo di omologazione WLTP), per garantire tutte le consegne giornaliere, anche nelle aree a traffico limitato. Due diverse potenze della batteria 37 kWh e 70 kWh.

Spostamenti in modalità è-comfort grazie alla sua guida fluida e alla silenziosità. Quattro lunghezze e tre altezze. Un carico utile fino a 1.890 kg (sulla versione Autotelaio, ndr). Un volume di carico fino a 17 m3. Quattro PTAC (peso totale autorizzato per carico) per trasportare fino a 4 tonnellate. Fino a 9 tecnologie per rendere più facile e sicura la guida ai professionisti.

Questa versione 100% elettrica, “Inspirèd by Pro”, permetterà alla Marca di consolidare il successo commerciale di Jumper, che ha visto una crescita della quota di mercato di 1,5 punti in Europa tra il 2016 e il 2019. Nuovo è-Jumper arriverà nelle concessionarie del Double Chevron alla fine dell’anno.

