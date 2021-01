Citroèn è-Jumpy 100% èlectric, la gamma in Italia

Svelato a maggio dello scorso anno, Citroèn è-Jumpy – 100% èlectric rappresenta il compagno ideale per i professionisti, in modalità è-comfort. Già ordinabile in Italia, questo modello continua l’offensiva di elettrificazione di Citroèn iniziata nel 2020 e che prevede l’elettrificazione del 100% della gamma dei veicoli commerciali entro il 2021. In linea con la filosofia “Inspired by Pro”, Citroèn è-Jumpy propone una gamma su misura, disponibile in 3 lunghezze, adatta a tutti i professionisti. Nuovo Citroèn è-Jumpy dispone di tutte le caratteristiche che hanno decretato il successo di Jumpy nel mercato dei furgoni compatti, come il suo volume di carico fino a 6,6m3 o il suo carico utile fino a 12q. Proposto con 2 livelli di autonomia (fino a 330 km nel ciclo di omologazione WLTP), permette ai professionisti di circolare senza restrizioni sia per brevi tragitti nelle zone urbane soggette a limiti di emissioni sia per tragitti più lunghi.

Dotato di grande carattere e di 15 tecnologie per facilitare la vita quotidiana, offre una nuova dimensione del comfort soprattutto grazie alla fluidità di guida e alla silenziosità. Nuovo è-Jumpy è proposto a partire da 32.155 euro IVA esclusa e si può già scoprire presso le concessionarie italiane.

(ITALPRESS).