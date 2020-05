Citroën ë-Jumpy, il tuttofare in modalità ëlettrica

Citroën, protagonista nel mercato dei veicoli commerciali leggeri da 90 anni, svela oggi tutti i dettagli del suo van compatto 100% elettrico, il nuovo ë-Jumpy. Dopo SUV C5 Aircross Hybrid e Ami, la Marca continua quindi la sua offensiva di “elettrificazione per tutti”, che porterà al lancio di 6 modelli elettrificati nel 2020. In linea con la filosofia “Inspired by pro”, Citroën sviluppa soluzioni su misura per soddisfare i bisogni dei propri clienti business, attraverso i prodotti (Berlingo Van, Jumpy, la gamma Jumper, ndr ) e la rete di vendita (La Manufacture, ecc). Questa versione 100% elettrica di Jumpy offre ai clienti professionisti una soluzione pratica alle sfide della mobilità in un ambiente urbano (condizioni di accesso sempre più stringenti, ndr), ma anche nelle aree extraurbane grazie ad un’autonomia adeguata alla maggior parte dei tragitti. ë-Jumpy consente agli imprenditori di svolgere la propria attività in un modo nuovo, partecipando alla transizione energetica.

Senza compromessi sulle prestazioni e caratteristiche che hanno reso il modello Jumpy un successo, Nuovo ë-Jumpy apporta una nuova dimensione al comfort e maggiore serenità ad ogni professionista: autonomia con la tranquillità di poter affrontare la maggior parte dei tragitti quotidiani 230 km in ciclo WLTP con batteria da 50 kWh 330 km in ciclo WLTP con batteria da 75 kWh; comfort: assenza di vibrazioni, di rumori e fluidità di marcia

Facilità di guida in modalità elettrica; serenità di utilizzo: libertà di accesso alle zone soggette a limiti di emissioni di CO2; volume di carico inalterato rispetto alle versioni con motore termico; costi di utilizzo ridotti. Nuovo ë-Jumpy arriverà nei concessionari nella seconda metà del 2020. Sarà accompagnato da una versione 100% elettrica di Jumper alla fine dell’anno e dal Berlingo Van il prossimo anno. Dal 2021, quindi l’intera gamma di veicoli commerciali Citroën proporrà versioni elettrificate, in aggiunta alle versioni dotate di efficienti motori a combustione.

