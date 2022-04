Citroèn Grand C4 SpaceTourer termina la sua commercializzazione

ROMA (ITALPRESS) – L’evoluzione delle aspettative in termini di modernità, stile e utilizzi ha allontanato i clienti dal mercato delle monovolume. Citroèn pone fine a una saga fantastica concludendo la commercializzazione di Grand C4 SpaceTourer. E’ la fine di un capitolo importante per Citroèn, che in quasi 30 anni non ha mai smesso di innovare all’interno di un mercato che ha fatto crescere e in cui è stata leader. Oggi, la Marca mette tutto il suo savoir-faire in termini di stile, abitabilità e modularità, nonchè di versatilità di utilizzo, in modelli recenti come Nuovo SUV C5 Aircross o Nuova C5 X, che offrono carattere e praticità con un posizionamento molto interessante. Trasportare 7 o più persone è ancora possibile grazie ai modelli elettrici è-Berlingo e è-SpaceTourer. La produzione di Grand C4 SpaceTourer nel sito di Vigo in Spagna terminerà all’inizio di luglio, dopo avere esaurito l’attuale portafoglio ordini.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).