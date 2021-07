Citroen My Ami Cargo ordinabile in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Ordinabile in Italia My Ami Cargo, la risposta di Citroen alle nuove sfide della mobilità dei professionisti.

Direttamente dal sito https://www.citroen.it/ami, tutti i Clienti (privati e professionisti) possono configurare e acquistare My Ami Cargo in pochi semplici click tramite la modalità di acquisto immediato, con pagamento cash, al prezzo di listino di 7.600 euro.

Sono inoltre disponibili offerte con formula leasing per i Clienti privati e soluzioni di noleggio a lungo termine Free2Move Lease per i Clienti Aziende.

Una soluzione 100% elettrica pensata per le consegne, che associa tutti i vantaggi di Ami 100% electric a un volume utile totale di oltre 400 litri e a un carico utile di 140 kg, grazie a uno spazio ottimizzato e modulare al posto del sedile del passeggero, che può essere utilizzato per trasportare pacchi, posta, attrezzi e oggetti di vario genere in tutta sicurezza.

My Ami Cargo associa la capacità di carico, la funzionalità di un ufficio mobile e i vantaggi del motore elettrico: zero emissioni di CO2 per una mobilità sostenibile e libertà di accesso alle zone soggette a limitazioni di traffico, facilità di ricarica in sole 3 ore da una presa standard da 220 V, la serenità legata alla guida elettrica e ottimizzazione dei costi di utilizzo. Offre protezione contro gli urti e le intemperie, una maggiore capacità di carico rispetto a un veicolo a 2 o 3 ruote e si dimostra più agile di un veicolo commerciale di segmento superiore, grazie alla sua estrema compattezza e alla sua maneggevolezza.

Rappresenta una risposta pratica e moderna alle nuove sfide della mobilità che devono affrontare le società di servizi locali, gli addetti alle consegne, i commercianti, gli artigiani, i lavoratori autonomi, gli enti e le amministrazioni locali o ancora le aziende.

Da poco svelata al pubblico, ora My Ami Cargo può essere ordinata in Italia e si rivolge sia a Clienti privati che a Clienti Aziende con diverse formule di acquisto o di utilizzo, differenziate secondo le diverse esigenze.

L’esperienza cliente si svolge attraverso un percorso 100% online, sul sito https://www.citroen.it/ami.

A supporto del cliente, in aggiunta a questo percorso 100% digitale, la rete dei Concessionari Citroen aderenti resta sempre a completa disposizione. Infatti, i Partner AMI potranno sempre svolgere un’attività di consulenza alla vendita, supportando il Cliente nella procedura d’acquisto o nel ritiro della propria AMI direttamente presso il punto vendita, senza costi aggiuntivi.

My Ami Cargo è disponibile all’acquisto con modalità acquisto immediato, sia per i Clienti privati che per i Clienti Professionisti. Nel primo caso, è necessario accedere alla sezione di acquisto selezionando “PRIVATO” nell’apposita icona, mentre nel secondo caso, occorre selezionare “PROFESSIONISTA”.

Il cliente può beneficiare dello sconto derivante dall’incentivo statale 2021 del 30% sul prezzo di listino (IVA esclusa) e se si aggiunge la rottamazione di un veicolo della stessa categoria, i vantaggi arrivano al 40% del prezzo di listino (IVA esclusa). Il prezzo di listino di My Ami Cargo è pari a 7.600 euro. Il prezzo finale, comprensivo dell’ecobonus Statale 2021, di My Ami Cargo è pari a 5.731,15 euro (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse).

Se si aggiunge la rottamazione di un veicolo di categoria “L” ante EU3, il prezzo scende a 5.108,20 euro (IVA inclusa, assicurazione e consegna a domicilio escluse).

Per i clienti privati, My Ami Cargo è disponibile anche con un’offerta di leasing della durata variabile, da 24 a 36 fino a 48, al termine dei quali Ami può essere restituita.

(ITALPRESS).