Citroen porta la mobilità elettrica a Ponza con Ami e E-C4 X

ROMA (ITALPRESS) – L’isola di Ponza può contare da oggi su una miniflotta di vetture elettriche a disposizione del suo corpo di polizia municipale, della Protezione civile e dell’amministrazione comunale. Citroèn ha infatti deciso di mettere a disposizione dell’isola, in comodato d’uso gratuito per sei mesi, questa flotta composta da 4 Citroèn Ami – 100% èlectric e da una Citroèn E’-C4 X elettrica. L’obiettivo è avvicinare anche residenti e turisti a questo nuovo tipo di mobilità a emissioni zero, e trasformare Ponza in un territorio sempre più attento all’ambiente, anche grazie ai fondi del Pnrr che finanzia il “Programma Isole Verdi”. Per Citroèn invece il progetto “Drive Ponza electric” è il terzo di questo tipo dopo che lo scorso anno furono portati un gruppo di veicoli a Carloforte e alla La Maddalena una flotta più corposa di nove vetture, e solo qui oltre mille persone hanno così potuto provare la mobilità elettrica.

“Non solo, ai residenti fu anche riservata un’offerta commerciale dedicata, e abbiamo venduto circa una decina di veicoli attraverso la nostra rete di concessionari locale” racconta Marco Antonini, Managing Director di Citroèn Italia, parlando con Italpress sull’isola al largo di Gaeta. “Anche quest’anno a Ponza, ripeteremo l’esperimento, offrendo anche qui una scontistica speciale ai residenti, si tratta infatti di veicoli molto adatti a realtà come le isole” aggiunge, sottolineando come “dal 2022 abbiamo venduto in Italia circa 12mila Ami, e il mercato degli under 18 è minoritario, appena il 30%. Un dato che dimostra come ci sia una crescente domanda di mobilità elettrica a prezzi accessibili”. Di qui l’idea di ripresentare nei luoghi turistici le piccole Citroen, dopo Ponza infatti sono previsti due altri accordi che saranno annunciati nelle prossime settimane.

A Ponza il piano dell’amministrazione finanziato dal Pnrr, oltre alle vetture elettriche, ha anche l’obiettivo di superare problemi legati alla mancanza di connessione con la terra ferma, di efficientamento energetico, di scarso approvvigionamento idrico nonchè del complesso processo di gestione dei rifiuti. Fondamentale, in questa prospettiva la volontà di progettare, realizzare e valutare un sistema integrato di servizi di mobilità sostenibili, flessibili e coordinati di mobilità urbana. Citroèn Ami – 100% èlectric e Citroèn E’-C4 X elettrica possono garantire tutto questo, garantendo lo svolgimento delle attività quotidiane all’amministrazione dell’isola grazie a spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2, sia nelle caratteristiche vie del centro abitato sia lungo le strade minori che arrivano fino alle spiagge. “Le attività turistiche devono essere rispettose dell’ambiente e tutto deve essere ripensato in ottica di sostenibilità e di economia circolare” ha spiegato Francesco Ambrosino, sindaco di Ponza, che nelle prossime settimane vedrà passare la popolazione dell’isola da 2.500 a ventimila persone.

Anche Free2move eSolutions è partner dell’iniziativa, grazie a una eProWallbox che offre una potenza di ricarica modulare che va da 7,4 a 22 kW, e che permetterà agli utenti abilitati di gestire la ricarica in modalità remota direttamente dallo smartphone.

foto uggicio stampa Stellantis

(ITALPRESS).