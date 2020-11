Citroen presenta nuova C4 e nuova e-C4 100% electric

ROMA (ITALPRESS) – Differenti elementi costituiscono il Citroèn Advanced Comfort, il programma con cui sono state progettate Nuova Citroen C4 e Nuova Citroen e-C4 – 100% electric per offrire un benessere globale per tutti i passeggeri. Come sempre, sono le singole innovazioni tecnologiche a fare la differenza, e in questo caso si inizia dalle sospensioni Citroen con smorzatori idraulici progressivi pronte a conferire quel tipico ed esclusivo effetto “tappeto volante” in grado di filtrare al meglio le sollecitazioni del fondo stradale. Ai tradizionali ammortizzatori aggiungono due smorzatori idraulici: uno per l’estensione, l’altro per la fase di compressione, in grado di migliorare l’assorbimento degli urti, garantire fluidità di marcia ed evitare i bruschi arresti di fine corsa. L’esperienza di comfort risulta ulteriormente enfatizzata dai sedili Advanced Comfort: grazie a una schiuma poliuretanica ad alta densità, sia sullo strato superficiale che nella parte strutturale più interna, garantiscono il massimo comfort posturale e dinamico, garantendo eccellente isolamento dalla strada e dalle sue imperfezioni e ottimo sostegno in tutti gli usi, anche nei lunghi viaggi.

I sedili anteriori sono possono essere a richiesta riscaldabili e di funzione massaggio. L’attenzione con cui è stato sviluppato l’abitacolo coinvolge anche i passeggeri posteriori, grazie al miglior spazio per le ginocchia in seconda fila del segmento (198 mm), per accogliere comodamente anche i passeggieri più alti.

Su Nuova Citroen C4 e Nuova Citroen e-C4 – 100% electric troviamo anche un isolamento acustico particolarmente curato, con rumori di rotolamento e fruscii aerodinamici ridotti a tal punto da favorire quell’effetto cocoon che filtra le sollecitazioni esterne e dà un senso di protezione, una percezione che viene ulteriormente esaltata dall’isolamento del blocco motore.

E’ possibile scegliere la motorizzazione adatta alle esigenze di ognuno: termica, di nuova generazione, Euro 6d, benzina o Diesel oppure 100% elettrica grazie al motore elettrico da 136 Cv con un’autonomia di 350 km nel ciclo WLTP, motore benzina PureTech 130 S&S, benzina PureTech 130 S&S EAT8 e diesel BlueHDi 130 S&S EAT8. Un’altra specificità di Nuova Citroen e-C4 – 100% electric è rappresentata dai cerchi in lega da 18″ Crosslight diamantati, sviluppati proprio per ridurre le vibrazioni e valorizzare il comfort di bordo. Infine Nuova Citroen e-C4 – 100% electric consente di ricaricare la batteria del motore elettrico in maniera semplice e veloce. Utilizzando una colonnina di ricarica pubblica con caricatore da 100kW a ricarica rapida, la batteria (da 50kWh di capacità) si ricarica al ritmo di 10 km/minuto, un riferimento nel segmento. Pertanto in soli 10 minuti si può ricaricare fino a 100km e in appena 30 minuti, l’80% della ricarica viene completato.

