Citroen sostiene la mobilità sostenibile a La Maddalena

ROMA (ITALPRESS) – Per il secondo anno consecutivo, Citroen contribuisce a diffondere la cultura del rispetto ambientale e a salvaguardare il patrimonio culturale e naturalistico dell’isola con il progetto “Citroen Drive La Maddalena Electric”, che riflette l’impegno nel processo di transizione energetica.

L’iniziativa green dimostra, ancora una volta, la convinzione di Citroen che la mobilità debba essere sempre più rispettosa dell’ambiente ed accessibile a tutti e prevede la consegna, in comodato d’uso gratuito, di una flotta composta da 2 Citroen Ami – 100% electric e dalla Nuova Citroen E-C4 X elettrica.

Si tratta di veicoli silenziosi e senza emissioni di CO2 che consentono di muoversi su tutto il territorio dell’isola.

Inoltre, il progetto prevede offerte esclusive, dedicate agli abitanti dell’isola, per l’acquisto di veicoli elettrificati Citroen a condizioni accessibili e vantaggiose.

Nel 2022 l’iniziativa ha registrato oltre 1.000 test drive e oltre 200mila persone che sono sbarcate sull’isola hanno visto all’opera le Ami. Un format vincente, dunque, che quest’anno coinvolge anche l’isola di Ponza, oasi di tranquillità e turismo dove regna una perfetta armonia tra mare e natura.

La cerimonia di consegna della flotta di Citroen è avvenuta lo scorso 23 giugno, alla presenza del sindaco Fabio Lai, del vicesindaco Federica Porcu, del responsabile Comunicazione di Citroen Italia Davide Nava, della responsabile marketing della concessionaria Autoplus di Olbia Nicoletta Deidda, del comandante della Scuola Sottufficiali della Marina Simone Battisti, del comandante della Polizia Locale e dei rappresentanti del Parco Nazionale e dei Carabinieri.

“Ripetiamo una esperienza che va ben oltre la semplice operazione di marketing – afferma il sindaco di La Maddalena Fabio Lai – l’importante messaggio di investire sulla mobilità sostenibile va di pari passo con ogni altra iniziativa in difesa dell’ambiente”.

Per Alessandro Musumeci, direttore Marketing di Citroen Italia, “crediamo molto in questo progetto poichè rispecchia fedelmente la nostra visione sulla mobilità del futuro sempre più sostenibile e responsabile. L’obiettivo è ampliare la nostra offerta di veicoli a basse emissioni, arrivando ad elettrificare il 100% della gamma entro il 2025. Parallelamente, vogliamo contribuire a creare una maggiore consapevolezza nei cittadini di quanto il loro contributo sia fondamentale per rendere migliore il nostro Pianeta. E il progetto ‘Citroen Drive La Maddalena Electric’ va proprio in questa direzione mettendo in risalto come una collaborazione sinergica tra Pubblico e Privato sia in grado di cambiare lo status quo. L’offerta elettrica di Citroen risponde proprio a questa missione adattandosi perfettamente sia alle necessità quotidiane dell’amministrazione locale sia alle esigenze di sostenibilità di questa meravigliosa isola da salvaguardare a ogni costo”.

Stefano Manca, titolare della concessionaria Citroen Autoplus di Olbia ha dichiarato: “Portiamo avanti il progetto di mobilità sostenibile nell’isola di La Maddalena. Siamo convinti che la tutela del territorio e dell’ambiente deve prima di tutto passare per un cambiamento. Anche nel modo di muoverci. Siamo certi che la sensibilità che ha sempre contraddistinto gli abitanti di La Maddalena nei confronti dell’ambiente possa trovare in Ami la giusta risposta”.

