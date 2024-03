Città della Pizza, sfida fra 180 maestri: 68 mila follower, centinaia di corsi. Convegni e laboratori sold out

Ben 180 pizzaioli coinvolti, oltre 68.000 follower raggiunti, centinaia di corsi, convegni e laboratori che hanno registrato il tutto esaurito, nonche’ piu’ di 32.000 appassionati a popolare la finale di Roma. Questi i grandi numeri della precedente edizione de La Citta’ della Pizza. L’edizione 2024 – l’ottava – rilancia il Tour Nazionale alla ricerca dei giovani talenti della pizza, promettendo una finalissima senza precedenti su uno dei palcoscenici piu’ importanti d’Italia: il Circo Massimo, lunedi’ 17 giugno durante le giornate di Vinòforum 2024. Saranno sei le tappe di selezione in giro per l’Italia che daranno la possibilita’ a centinaia di pizzaioli di farsi conoscere dal grande pubblico di appassionati e dimostrare il proprio talento e la propria creativita’ davanti a una giuria d’eccezione. Anche quest’anno La Citta’ della Pizza potra’ contare su Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli, in veste di presidenti di giuria, e sui migliori maestri e pizzaioli italiani di AVPN, che di volta in volta in ogni citta’, selezioneranno il dream team di pizzaioli che dara’ vita al grande evento della Capitale. Prima tappa del percorso lunedi’ 18 marzo a Vicenza, seguira’ poi Torino (25 marzo), Milano (8 aprile), Bari (13 maggio), immancabile Napoli (20 maggio) e infine Bologna (27 maggio).