Città della Scienza al centro del dialogo tecnologico tra Italia e Cina

Il Piano d’azione sostiene lo svolgimento con cadenza annuale della “Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione”, con l’obiettivo di favorire incontri regolari tra i Ministri competenti per l’innovazione scientifica e tecnologica e tra i centri di ricerca e di innovazione in aree di comune interesse. Al centro i temi indicati nel Piano d’azione 2024-2027: ambiente, energia, patrimonio culturale, ricerca polare, sostenibilità, digitalizzazione e sviluppo tecnologico. La Settimana si riconferma così “quale meccanismo di collaborazione e coordinamento bilaterale strategico ai fini della realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano d’azione e ai fini di approfondire la cooperazione e gli scambi culturali tra le rispettive società civili”. L’evento ha il patrocinio di Rai Campania. Il programma di Città della Scienza prevede tra le sessioni tematiche “Conservazione del Patrimonio Artistico e Culturale”. Le nuove frontiere della conservazione del patrimonio artistico e culturale, con un focus sulle tecnologie emergenti e la tutela dell’eredità culturale immateriale di Italia e Cina. Verrà introdotto il concetto di ecologia digitale per il patrimonio culturale, esplorando l’impatto della digitalizzazione e l’accessibilità per la conservazione del patrimonio culturale. Un confronto tra pratiche di restauro e valorizzazione del patrimonio tangibile metterà in luce le esperienze italiane e cinesi. Inoltre “Sistemi di Produzione e Trasformazione degli Alimenti” che porterà alla luce le sfide e le soluzioni innovative nella produzione alimentare sostenibile, con un’attenzione ai modelli di economia circolare applicati ai sistemi alimentari. Saranno, poi, esaminati il collegamento diretto tra produzione agricola e consumatore, le tecnologie di rilevamento rapido per la sicurezza alimentare e l’uso di piante medicinali tradizionali nella produzione alimentare. E ancora “Cambiamento Climatico e Biodiversità” ed in particolare le implicazioni del cambiamento climatico e della biodiversità globale, con interventi sulla resilienza climatica urbana, mostrando come le città possano adattarsi ai cambiamenti climatici. Casi studio approfondiranno soluzioni sistematiche per la mitigazione del cambiamento climatico, favorendo la cooperazione sino-italiana nell’affrontare queste sfide. Sempre nel programma di Città della Scienza a Napoli anche la “Riduzione dei Rischi di Disastri” ed in particolare la mitigazione dei rischi naturali, con esperti che presenteranno strategie di prevenzione per i disastri naturali, focalizzandosi sulla vulnerabilità sismica in Italia e sulle strategie di gestione dei rischi geologici nelle gole montane della Cina sudoccidentale, “Manifattura avanzata” con un focus sulle nuove tecnologie di produzione e trasformazione industriale, dai progressi della robotica alle innovazioni di assistenza digitale, per esplorare come sostenibilità e innovazione possano coesistere in fabbriche sempre più intelligenti. Sono anche previsti incontri “One-to-One”. Il 28 novembre, invece, tappa all’Università Ca’ Foscari Venezia, al Campus Scientifico con sessioni tematiche su “Coste, Mari e Oceani” e Scienze Polari. All’Università Ca’ Foscari di Venezia verranno presentate ricerche innovative sui biomateriali marini e strategie per restaurare gli ecosistemi. Le sessioni tematiche con esperti italiani e cinesi sono finalizzate a rafforzare la cooperazione sulle tematiche prioritarie per i due Paesi in materia di ricerca ed innovazione e stimolare l’interazione tra pubblico e privato, tra il mondo della ricerca e quello industriale.