Città della Scienza all’insegna della fisica e degli esperimenti

“Passione Fisica! Alla ricerca dell’insolito con la lente della scienza”. È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il 17 e il 18 febbraio, Città della Scienza omaggia la fisica con un weekend dedicato a forze, elettricità, equilibrio e movimento. Con l’interactive lab Barchette…Aa sapone! si potranno coprire le leggi della scienza attraverso il gioco, mentre con Pesci si potrà costruire un diavoletto di Cartesio uno e scoprire, attraverso questo semplice strumento, come fanno i pesci a nuotare a diverse profondità. E ancora il laboratorio interattivo La scienza permetterà, con pasta modellabile Didò, batterie, cavetti e led, di creare circuiti morbidi, un mix di tecnologia e arte. E infine l’affascinante science show Luce e magia mostrerà come si comporta la luce quando attraversa la materia, e con pochi e semplici materiali si potranno riprodurre fantastici esperimenti sulla luce!