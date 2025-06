Città della scienza, campi estivi all’insegna del divertimento intelligente per i ragazzi dai 5 agli 11 anni

Dal 16 giugno al 1º agosto e dal 1º al 5 settembre 2025, torna l’appuntamento con i Campi Estivi di Città della Scienza! Otto settimane di divertimento, apprendimento e scoperte per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, suddivisi in gruppi omogenei per fasce d’età.

Un ricco programma di iniziative ludico-scientifiche fatto di laboratori interattivi, visite guidate, giochi di movimento, giochi didattici, in cui divertirsi in libertà dopo la fine della scuola, ma continuando ad imparare tra condivisione e nuove amicizie, sviluppando le competenze attraverso attività scientifiche ed esperienze divertenti.

Le attività dei campi estivi si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16 a Città della Scienza, negli spazi all’aperto (giardini, stagno, ecc.) negli spazi laboratoriali interni, nel Museo e nel Planetario.

I comunicatori scientifici guideranno i bambini alla scoperta delle tante divertenti attività per un programma che sarà molto variegato; nell’arco delle varie giornate, ad esempio, i piccoli ospiti potranno cominciare la loro giornata con una sessione di baby pilates in giardino, per poi avventurarsi alla scoperta delle costellazioni e della magia della scienza, e divertirsi con tante attività tra gioco e natura a cura degli scout.

Inoltre, in questa edizione, ci saranno ben due occasioni in cui i bambini potranno provare l’emozione di dormire sotto le stelle del Planetario: la “Notte al Museo”, è prevista infatti 27 giugno e il 18 luglio. I giovanissimi, come sempre, avranno l’opportunità di imparare cose nuove in un ambiente accogliente e stimolante.