Città della Scienza celebra le diverse forme di vita sulla Terra. Nel weekend laboratori e giochi didattici

“Insieme per la vita”: in occasione della giornata dedicata alla Vita del 2 febbraio, Città della Scienza celebra la diversità della vita sulla Terra. Una serie di laboratori avvincenti, per scoprire i concetti di ecosistema e biodiversità in modo divertente e interattivo e viaggiare attraverso l’incredibile rete di connessioni a sostegno della vita. Con il laboratorio Un esercito di anticorpi! piccoli e grandi potranno scoprire come il sistema immunitario cerca di combattere gli agenti patogeni preparando il corpo per gli attacchi futuri. E ancora il laboratorio Assaggi di primavera guiderà i visitatori alla scoperta della capillarità, il fenomeno per cui sostanze come l’acqua riescono a salire in alto attraverso piccolissimi tubi, detti capillari. Con Il gioco dell’oca della biodiversità ci si potrà sfidare per conoscere molte cose interessanti sulla natura e su come proteggerla. Il Laboratorio di fotosintesi mostrerà questo affascinante processo delle piante e per finire l’affascinante science show E-Sperimentiamo con l’acqua sarà l’occasione per fare una provvista a base di semplici ma sorprendenti esperimenti scientifici da realizzare in casa o all’aperto, sulle proprietà dell’acqua.

Sarà inoltre l’occasione per ripercorrere le tappe storiche più importanti che hanno contribuito al miglioramento e all’aumento delle aspettative di vita: dalle prime vaccinazioni, alla nascita degli antibiotici, allo sviluppo dei consultori sul territorio, anche grazie al Portale Salute del Cittadino, lo strumento per accedere ai servizi online messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale (SSR), nell’ambito del più ampio progetto della Regione Campania denominato Sinfonia, realizzato da Soresa. Attraverso il science game Le tappe di una grande storia… di Salute! si ripercorreranno i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a Sinfonia, il portale Salute del Cittadino.