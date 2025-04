Città della Scienza, che cosa hanno da insegnarci gli insetti: un progetto per le scuole

di Salvatore Vicedomini

Città della Scienza ha destinato di recente un weekend al mondo di una delle cinque principali classi degli artropodi: “gli insetti” la più vasta tra tutte le classi del regno Animalia; basti pensare che su circa un milione e mezzo di specie viventi i soli insetti ne costituiscono i due terzi. L’evento si è svolto nella struttura già inaugurata dalla vicepresidente di Città della Scienza Pina Tommasielli ed ha coinvolto visitatori di tutte le età dando la possibilità di poter interagire da vicino con la vita degli insetti e i loro comportamenti.

La mostra entomologica, oltre a due aule allestite per la didattica in vivo, è composta da diversi exibit che comprendono pannelli illustrativi con foto e descrizione dei loro apparati anatomici correlati dalla loro precisa classificazione tassonomica, sia in latino che in italiano e inglese. Per poter comprendere bene la loro morfologia ed imparare le loro strategie adattative ci si può avvalere di cassette entomologiche appositamente costruite e di un eccezionale microscopio elettronico per ammirare in maniera più dettagliata la vita di questi meravigliosi minuscoli animali. Durante questo weekend i bambini ospiti si sono calati in questo mondo con una serie di attività diversificate a seconda della loro età; i più piccoli , con l’aiuto di un esperto entomologo hanno potuto scoprire il mondo del mimetismo, fenomeno che contraddistingue in maniera peculiare questi strabilianti animali a sei zampe. Il corpo, le ali e le altre appendici degli insetti mutano molto in forma e colore , procurando frequentemente delle situazioni in cui specie viventi carenti di difesa hanno la possibilità di proteggersi con colorazioni criptiche (mascheranti) o con camuffamenti. Una maniera per introdurre un concetto che questi bambini incontreranno nel loro futuro percorso scolastico quale : “La selezione naturale”.

Alcuni bambini hanno partecipato ad un’attività particolare chiamata “ Mapematica”, un attraente percorso didattico preparato e illustrato da docenti del “Dipartimento di Matemetica e applicazioni Renato Caccioppoli” dell’Università di Napoli Federico II Cristina Trombetti e Carlo Nitsch (coadiuvati da Paolo Acampora, Emanuele Cristoforoni, Rosa Barbato, Vincenzo Amato, Gloria Paoli, Mattia Brescia) . Quest’attività mette in evidenza il legame tra la matematica e l’abilità di questi imenotteri di costruire il proprio alveare. Come ci spiega in modo dettagliato Nitsch: “Le api in milioni di anni di evoluzione hanno imparato a costruire il loro alveare in forma esagonale il che ha consentito di avere un minimo utilizzo di cera, quindi meno consumo di energia che equivale a più efficienza. Nell’attività laboratoriale, ha continuato il professore, si mettono in evidenza le proprietà strutturali dell’esagono da una prospettiva tridimensionale. Le superfici che compongono la struttura volumetrica esagonale si intersecano tra loro in maniera simile a come avviene tra le bolle di sapone, ragion per cui sfruttando questa similitudine geometrica e giocando con i bambini si spiega loro come le api, milioni di anni prima del uomo, hanno scoperto le regole che consentono di risparmiare, ossia di ottimizzare. In matematica, ha sottolineato ancora Nitsch, questo risparmio di cera dell’esagono si traduce in disuguaglianza isoperimetrica che, a parità di perimetro l’esagono è il tassello con l’area più grande. Ciò vuol dire il che le cellette, costituite da piastrelle esagonali che le api vanno a costruire, sono le più capienti di miele. Questa disuguaglianza isoperimetrica è da sempre studiata dai matematici ma le api già utilizzano da milioni di anni”.

Altri incontri speciali ci sono stati con Sarah Maria Mazzucchiello del dipartimento di Biologia Genetica dell’università di Napoli Federico II diretto da Giuseppe Saccone e, con la professoressa di Biologia Molecolare Rosanna Del Gaudio del dipartimento di biologia dell’università di Napoli Federico II. Nel primo incontro Mazzucchiello ha messo a fuoco l’importante argomento dell’interazione tra alcuni insetti e l’agricoltura attraverso una sensibilizzazione dei ragazzi sull’esistenza di insetti che compromettono la nostra frutta e dell’impiego dei pesticidi necessari per neutralizzarli, e quindi la necessità di trovare una strategia sostenibile per controllare queste specie senza pregiudicare la nostra salute. Le due specie prese come esempio sono state la Ceratitis capitata e la Bactrocera dorsalis , fenotipicamente molto belle e colorate ma dal punto di vista della funzionalità invasive e dannose perché deponendo le loro uova all’interno dei frutti causano il deterioramento degli stessi arrecando ingenti perdite economiche alle aziende agricole. A seguire la Prof.ssa Del Gaudio ha interagito con i ragazzi per illustrare in maniera semplice, attraverso un gioco di carte chiamato “Memo”, che cosa è l’”Epigenetica”. Attraverso questo gioco, come ci ha spiegato la professoressa, ad ogni carta girata corrisponde una storia che spiega perché l’ape operaia è una operaia dell’alveare e l’ape regina è quella che comanda. Tutto ciò allo scopo di far capire che l’epigenetica rappresenta una modifica transitoria ma allo stesso tempo ereditabile del Dna senza alterarne la sua sequenza per cui il destino scritto nel Dna di ciascuno, quasi come un programma prestampato, si può modificare nel corso della vita. Attraverso un gioco di carte ed il racconto della vita delle api si introduce il concetto che lo stile di vita di ognuno e l’ambiente possono influenzare l’espressione del Dna. Infatti alcuni fattori come lo stress e la dieta possono lasciare una traccia “epigenetica” che potrà influire sulla salute delle prossime generazioni future. Quindi dal ricordo visivo di una carta si trasferisce un’importante informazione.

Apostolos Paipais e Trombetti, componenti del comitato scientifico di Citta della Scienza, intendono presentare al prossimo consiglio di Città della Scienza un progetto innovativo che consiste nel portare questo programma interattivo “insetti & co” nelle scuole di tutta la Campania. Si potrebbe partire proprio da quelle zone un po’ più complesse come le periferie, ha spiegato Papais, perché far avvicinare i bambini sin dalla tenera età a materie scientifiche come la matematica e la fisica, attraverso il gioco, risulta fondamentale per un più semplice apprendimento. E questo è esattamente l’approccio di città della scienza ossia “Edutainment”, che significa “coinvolgere attraverso il gioco, giovani ed adulti all’apprendimento di discipline Stem”, come ha sottolineato Chiara Riccio, referente per le attività di divulgazione scientifica rivolte all’infanzia di Città della scienza. Per finire, ha aggiunto Papais, si potrebbero coinvolgere in questo progetto sia le istituzioni a partire dal ministero dell’istruzione che imprese, come ad esempio aziende che producono Software di intelligenza artificiale, in maniera di poterlo realizzare efficientemente ed autosostenersi.