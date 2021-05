Città della Scienza, oggi la riapertura al pubblico (dal giovedì alla domenica). Prenotazione obbligatoria

Riapre, dal giovedì alla domenica dalle 9,30 alle 16,30, Città della Scienza: a partire da oggi i cancelli del sito di Bagnoli saranno aperti al pubblico. Per accedere al museo – si legge in una nota – è obbligatoria la prenotazione, visto il numero limitato di visitatori ammessi, ed è suggerito l’acquisto del biglietto online. La prenotazione non comporta costi aggiuntivi ed è obbligatoria anche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita. Per prenotare occorre inviare una mail a contact@cittadellascienza.it indicando nome, cognome, numero delle persone, numero di cellulare, giorno della visita e fascia oraria.