Città della Scienza, dalle leggi della gravità alla psicologia della percezione: esperimenti per tutti

Dal 6 marzo, e fino al 30 giugno 2024, Città della Scienza ospiterà un’affascinante e divertente mostra interattiva sui fenomeni fisici e sulla percezione che ne abbiamo; una mostra pensata per visitatori di tutte le età, e soprattutto per quelli più interessati alla scienza che è alla base della natura e della nostra vita quotidiana e che desiderano capire il modo in cui percepiamo la realtà.

Grazie a tanti exhibit interattivi si potrà giocare con le leggi che governano la gravità, la meccanica, l’elettrostatica, la fluidodinamica, l’ottica, l’acustica e la psicologia della percezione, affrontando anche problemi di logica da risolvere con la concentrazione e con il ragionamento.

Il taglio del nastro della mostra è in programma martedì 5 marzo alle ore 17 nel Padiglione Galilei di Città della Scienza alla presenza di Giuseppina Tommasielli, Vicepresidente di Città della Scienza, di Gönke Mahlstedt, Head of Sales della EuroScience gmbh, una delle principali compagnie europee specializzate nella produzione di exhibit interattivi scientifici, con base in Germania e del Prof. Gennaro Miele, Direttore del Dipartimento di Fisica “E. Pancini”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. “Siamo molto contenti di inaugurare la mostra “Facciamo un esperimento!”: un ulteriore tassello dell’offerta di Città della Scienza, tesa a ispirare con l’interattività e la partecipazione l’attenzione delle nuove generazioni verso le discipline Stem. Questa nuova mostra – ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari – vuole anche ricordare la Palestra della Scienza, la grande esposizione che, nel Museo andato a fuoco il 4 marzo 2013, ha offerto per tanti anni al pubblico un’esperienza di apprendimento unica e divertente”.