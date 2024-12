Città della Scienza, il programma degli eventi di dicembre

Marco Milano

Un’esperienza straordinaria è quella annunciata da Città della Scienza per trasformare il periodo natalizio in un percorso di scoperta e meraviglia scientifica. In calendario, infatti, dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, “Un Natale di Scienza e Scoperte”, un programma realizzato dal polo scientifico napoletano ricco di eventi, laboratori ed esperienze interattive pensate per visitatori di tutte le età. Un periodo speciale durante il quale il museo proporrà un calendario denso di attività che, come annunciato, combineranno “il fascino della scienza con la magia delle festività natalizie”. Gli spazi del Science Centre si trasformeranno in un laboratorio vivente dove famiglie, adulti e bambini potranno esplorare i misteri della scienza attraverso esperienze coinvolgenti e divertenti. Il cartellone di appuntamenti si apre nel weekend dell’Immacolata con una due giorni dedicata alla creatività scientifica durante i quali i visitatori potranno partecipare a laboratori interattivi come “Impronte di mani che diventano biglietti di auguri”, in collaborazione con Giotto, Colore Ufficiale delle attività educational di Città della Scienza. Il laboratorio creativo, pensato per bambini dai tre ai sei anni, permetterà ai piccoli partecipanti di creare biglietti di auguri personalizzati e colorati. Il 14 e 15 dicembre, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana, Città della Scienza proporrà un Weekend Spaziale”. Il programma include spettacoli speciali al Planetario, tra cui un’esplorazione live del pianeta Marte che sarà condotta da Angelo Zinzi dell’Agenzia Spaziale Italiana, e sessioni di osservazione astronomica in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani. Inoltre, in agenda “Notte al Museo – Christmas Edition”, il 20 dicembre. “Un’esperienza unica – spiegano da Città della Scienza – che permetterà ai bambini di dormire sotto le stelle del planetario, partecipare a una regata spaziale e godere di una serata magica tra scienza e divertimento, completa di pizza e colazione sotto la Via Lattea”. Il weekend pre-natalizio, (21 e 22 dicembre) con la collaborazione speciale con “Ma dove vivono i Cartoni” per “La Scienza del Natale”, con visite guidate teatralizzate “che spiegheranno in modo innovativo come il corpo umano reagisce alle emozioni”. Domenica 22 dicembre evento speciale al Planetario sulla stella di Natale, con approfondimenti su telescopi e orologi solari. Durante tutto il periodo natalizio, i visitatori potranno partecipare a varie attività laboratoriali, come “Alberi di scienza”, un laboratorio che esplora forme e simmetrie nascoste in cortecce, alberi, foglie e frutti, “Tira aria di…festa!”, uno science show che svela i misteri dell’aria attraverso coinvolgenti esperimenti, spettacoli al Planetario, visite guidate interattive al Museo del corpo umano Corporea. L’ultimo weekend dell’anno, che accompagnerà al conto alla rovescia per il 2025, il 28 e 29 dicembre, sarà dedicato ai temi della salute e della prevenzione, con laboratori interattivi curati dalla Società Regionale per la Sanità. All’Epifania, il 6 gennaio conclusione del programma con la “Grande Festa della Befana”, una full immersion per tutta la giornata (dalle 10 alle 17) che combinerà laboratori scientifici su equilibrio e volo, illusioni percettive, attività creative, facepainting e spettacolari science show.