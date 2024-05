Città della Scienza, incontro con una delegazione governativa cinese in vista della missione del 26 maggio

Il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, ha accolto stamane una delegazione cinese guidata dal ministro-consigliere Zhou Xisong. Ne facevano parte anche il consigliere Zou Jianjun e il consigliere Zhang Zhengui, per avviare un tavolo operativo in preparazione della missione in programma, sempre a Città della Scienza il 26 maggio prossimo. L’iniziativa precede la Settimana internazionale Italy-China Science, Technology & Innovation Week che si svolgerà in Italia dal 26 al 28 novembre 2024.

La missione di cooperazione tra Italia e Cina riguarda i temi dell’innovazione, della scienza e della tecnologia, per la costruzione di partenariati tecnologici, produttivi e commerciali e per l’internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricerca e impresa. L’evento di fine maggio, ospiterà YinLi, membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (Pcc) e segretario del Comitato municipale di Pechino e Jia Guide, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia e sarà l’occasione utile per fare il punto sulla cooperazione che ha unito i due paesi in questi anni e per pensare progetti futuri.