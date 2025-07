Città della Scienza, incontro Jannotti Pecci-Villari: alleanza ricerca-industria per il rilancio di Bagnoli

“Consolidare la sinergia tra il mondo della scienza e quello dell’industria, pilastro fondamentale per uno sviluppo solido e duraturo del territorio napoletano”. E’ lo scopo dell’incontro che si svolgerà lunedì 28 luglio alle ore 15 a Città della Scienza tra il presidente Riccardo Villari e il leader degli Industriali napoletani Costanzo Jannotti Pecci. “La visita – continua la nota – sarà un’occasione strategica per illustrare al presidente degli Industriali napoletani non solo le consolidate potenzialità dello Science Centre, ma soprattutto la visione che guida le sfide future dell’istituzione”.

“Questo incontro non è solo un’occasione di dialogo, ma la concreta volontà di unire le forze propulsive della scienza e dell’industria in un momento significativo per il futuro del nostro territorio – afferma Villari -. Città della Scienza è da sempre un luogo di contaminazione fertile tra saperi e imprese, e siamo pronti a sviluppare con l’Unione Industriali nuovi progetti strategici che possano generare innovazione, occupazione e crescita sostenibile per Napoli e per l’intera area metropolitana”.

“Durante l’incontro – prosegue il comunicato – verranno discussi possibili progetti congiunti che possano rappresentare un’opportunità per il rilancio di un’area cruciale della città. L’obiettivo è esplorare insieme le modalità con cui il sistema industriale napoletano possa diventare protagonista in questa straordinaria stagione di rinnovamento.

Città della Scienza è un catalizzatore di processi che traducono le intuizioni scientifiche in concrete opportunità di crescita. Le sue attività spaziano dalla didattica innovativa e l’alta formazione alla promozione di startup tecnologiche e all’organizzazione di eventi di portata nazionale come Futuro Remoto, la 3 Giorni per la Scuola e internazionale come la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, che da anni pone Napoli al centro del dialogo globale su temi cruciali come l’energia, la sostenibilità e la digitalizzazione. L’incontro del 28 luglio si prefigge di rafforzare questa missione, aprendo a nuove e fruttuose collaborazioni tra due delle realtà più importanti del panorama napoletano.