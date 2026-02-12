Città della Scienza, lavoratori in sciopero: appello alla Regione

Giornata di mobilitazione a Città della Scienza. I lavoratori “oggi sono in sciopero per ottenere le spettanze che gli sono dovute e rivendicare certezze sulle prospettive future – spiega RSA Filcams CGIL di Città della Scienza – Chiediamo un immediato confronto con la Regione Campania a cui spetta il controllo e l’indirizzo della nostra istituzione. Servono progetti ed investimenti strutturali ed un intervento mirato per sanare la debitoria storica che grava sulle nostre spalle da decenni, frutto della malsana gestione di un passato lontano, eppure ancora capace di produrre danni e condizionare la vita di questa realtà che resta comunque, tra mille difficoltà, un’eccellenza regionale e nazionale.

Chiediamo all’azienda di ottemperare ai suoi obblighi in merito alle retribuzioni e avviare delle serie politiche del personale – da sempre inesistenti – ripensando radicalmente, a partire da una riforma degli uffici, il proprio approccio alle relazioni sindacali affinché siano concretamente volte al raggiungimento di obiettivi comuni nel reale rispetto dei diritti lavoratori”.