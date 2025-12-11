Città della Scienza, lavoratori in sciopero per tredicesime e ticket: domani in piazza con la Cgil

“Oggi i lavoratori di Città della Scienza sono in assemblea straordinaria, con due ore di astensione dal lavoro, per la mancata corresponsione delle tredicesime e dei ticket. Domani saranno in piazza con la CGIL anche per la difesa del proprio salario, per chiedere certezze sul futuro e per evitare che si ripeta, come già avvenuto in tempi neanche tanto remoti, di affondare in una grave crisi”. È quanto si legge in una nota a firma della Rsa di Filcams Cgil di Città della Scienza.

“I danni del passato – spiega l’organizzazione sindacale – sono pesanti e incidono ancora sulla vita della struttura e dei lavoratori, bisogna porvi un rimedio definitivo e allontanare ombre inquietanti. Chiediamo alle Istituzioni tutte, innanzitutto alla Regione Campania che controlla la Fondazione, di assumere decisioni chiare e adottare misure decisive per le sorti della struttura”.