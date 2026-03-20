Città della Scienza, nel weekend eventi e laboratori per la Giornata Mondiale dell’Acqua

“H₂O: viaggio nella scienza dell’acqua”: in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, Città della Scienza di Napoli, dedica il fine settimana del 21 e 22 marzo 2026 a un fitto calendario di attività rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di una delle risorse più preziose del pianeta, al centro delle sfide ambientali globali e dell’Agenda 2030 dell’Onu.

L’acqua, elemento essenziale per la vita e per gli equilibri ambientali, sarà protagonista di laboratori interattivi ed esperienze scientifiche pensate per avvicinare i più giovani ai fenomeni naturali in modo coinvolgente e accessibile.

Tra le attività proposte, particolare spazio è dedicato ai laboratori didattici. L’iniziativa “Galleggiamento” è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni e introduce i più piccoli ai principi che regolano il comportamento dei corpi in acqua, attraverso esperimenti semplici e immediati. Per la fascia 7-10 anni è invece in calendario “Barchette a sapone”, un’attività che permette di osservare in modo diretto il fenomeno della tensione superficiale, grazie al movimento di piccole imbarcazioni di carta. Per i ragazzi più grandi, dagli 11 ai 13 anni, è possibile partecipare a “In una goccia d’acqua”, un laboratorio che consente di esplorare al microscopio un mondo invisibile a occhio nudo, scoprendo la complessità racchiusa anche nelle più piccole quantità d’acqua.

A completare la giornata, il science show “E-Sperimentiamo Con L’acqua”, aperto a tutti, propone una serie di esperimenti spettacolari e facilmente replicabili, pensati per mostrare in modo diretto le proprietà fisiche dell’acqua e il suo ruolo fondamentale nei processi naturali.

I visitatori potranno lasciarsi sorprendere, come di consueto, dagli exhibit del grande museo interattivo Corporea e anche scegliere un viaggio tra stelle e pianeti nel Planetario. In programma anche incontri ravvicinati con il microcosmo degli insetti, nella mostra Insetti & Co, e una tappa con Aphel, il robot umanoide che rende l’esperienza di visita ancora più accessibile, immersiva e ad alta tecnologia. Infine, nella nuova mostra SensAzioni attraverso esperimenti diretti e attività di gioco, grandi e piccoli potranno scoprire come nascono le percezioni.