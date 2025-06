Città della Scienza ospita la Sea Beyond Ideas Box per la Giornata Mondiale dell’Oceano

di Marco Milano

Per l’8 giugno, giornata mondiale dell’Oceano, Città della Scienza a Napoli propone una serie di laboratori scientifici interattivi in cui si esploreranno insieme le cause e le conseguenze dell’inquinamento marino. Nel fine settimana Città della Scienza accoglierà le attività nati nell’ambito del progetto “Sea Beyond Ideas Box”, mediateca multimediale interamente dedicata all’Educazione all’Oceano, realizzato da Biblioteche Senza Frontiere Italia con il supporto di “Sea Beyond”, progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco (Unesco-Coi) dal 2019 “con l’obiettivo di creare consapevolezza sulla preservazione dell’Oceano e la sua sostenibilità”. La mission è quella di “sensibilizzare partecipanti di tutte le età sull’importanza di preservare la salute dei nostri mari, promuovendo comportamenti sostenibili e consapevoli. Tra esperimenti pratici, attività educative e momenti di confronto, impareremo come ogni piccolo gesto possa fare la differenza per il futuro del nostro pianeta blu”. Il progetto, partito nel luglio scorso da FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, ha, inoltre, previsto un tour di cinque tappe nella Città Metropolitana di Napoli. Ad oggi, ha toccato le isole di Procida e Ischia, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, il Comune di Procida e il Comune di Forio, è stata ospitata presso il Museo Darwin Dohrn in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn e ha raggiunto il Centro Ciro Colonna a Napoli Est in collaborazione con Maestri di Strada onlus. Nel mese di giugno si terrà la quinta e ultima tappa presso lo Spazio Obù di Fondazione Terzoluogo a Sant’Anna a Capuana. “Insieme alle comunità coinvolte continuiamo a lavorare alla diffusione dell’ocean literacy – ha sottolineato Ilaria Gaudiello, direttrice di Biblioteche Senza Frontiere Italia – costruendo e condividendo un nuovo idioma il più possibile inclusivo ed autentico nella convinzione che dar vita a questo tipo di esperienze per i bambini e le bambine, accompagnandoli alla scoperta di questo patrimonio, renda più facile tradurre informazioni e propositi in azioni concrete di cura per l’ambiente”. Gli educatori di Biblioteche Senza Frontiere cureranno un’attività per i più piccoli (quattro-sette anni) il laboratorio “Nel blu dipinto di verde” un’esplorazione della biodiversità dei posidonieti, le praterie sommerse che tengono in vita gli ecosistemi marini, inoltre per bambini e ragazzi (otto-tredici anni) il laboratorio “Una pianta d’aMARE”, un viaggio alla scoperta della Posidonia Oceanica, una vera alleata del nostro mare. Inoltre, il “science show” ideato e condotto dai comunicatori della scienza de “Le Nuvole” dal titolo “Scegli il tuo clima” sensibilizzerà sugli innegabili cambiamenti climatici attraverso una serie di esperimenti che spiegheranno il ruolo ricoperto dall’uomo nel processo di alterazione del clima. Infine, durante il weekend, sarà allestito un desk informativo con Unicef per dare ai visitatori l’opportunità di compiere un nobile gesto, come quello di diventare donatori regolari e contribuire a realizzare progetti fondamentali per la vita e il futuro di milioni di bambini in tutto il mondo. Non mancheranno le visite guidate al Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, alla rinnovata Mostra Insetti e gli spettacoli al Planetario.