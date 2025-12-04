Città della Scienza riceve il premio “Via della Seta” ai China Awards 2025

Fondazione Idis-Città della Scienza ha ricevuto il prestigioso premio “Via della Seta” in occasione dei China Awards 2025, che si è svolto il 3 dicembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di Milano ed è stato promosso dalla Italy-China Council Foundation (Iccf). Il premio è stato conferito da una giuria presieduta dal presidente Iccf Mario Boselli, alla quale Città della Scienza rivolge un sincero ringraziamento per il riconoscimento attribuito.

La selezione ha premiato istituzioni e realtà che si sono distinte nel consolidare relazioni economiche, scientifiche e culturali tra Italia e Cina, contribuendo a costruire un dialogo bilaterale strutturato e di lungo periodo. L’evento ha riunito personalità del mondo istituzionale, scientifico, imprenditoriale e culturale, confermandosi come uno dei principali momenti di incontro tra le comunità italiane e cinesi attive nei rispettivi settori.

Il riconoscimento ricevuto valorizza il lavoro che Città della Scienza porta avanti sin dalla sua fondazione. L’istituzione ha infatti una missione chiara: valorizzare la cultura scientifica e operare per uno sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, dell’Italia e dell’Europa armonioso, innovativo e solidale.

Città della Scienza ha da sempre inteso la sua azione in una dimensione internazionale. Al centro di questa attività si trova oggi la cooperazione con la Cina, considerata un riferimento strategico per i processi di innovazione su scala globale. Da quattordici anni, su incarico del Ministero dell’Università e della Ricerca, Città della Scienza organizza la Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, il più importante appuntamento di cooperazione scientifico-tecnologica bilaterale tra i due Paesi. Si tratta di un ruolo che Città della Scienza svolge con grande senso di responsabilità e aderendo alle linee e agli obiettivi da perseguire in vista di contribuire a un futuro sostenibile e alla valorizzazione dei beni comuni. Questi sono gli stessi valori che hanno animato l’azione di Città della Scienza sin dalla sua origine e che sono tradotti in una missione chiara e ambiziosa: diffondere la conoscenza scientifica e tecnologica come leva per uno sviluppo sostenibile, inclusivo e innovativo.

Il riconoscimento guarda al futuro e rappresenta per Città della Scienza un motivo di orgoglio e un ulteriore incentivo a proseguire nel percorso di cooperazione e scambio con un Paese, la Cina, considerato oggi non solo un partner strategico dell’Italia ma anche un amico di Città della Scienza.