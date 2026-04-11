Città della Scienza, sei startup nel coworking 4.0. Altre 4 postazioni disponibili, bando prorogato a luglio

Si è tenuto a Città della Scienza l’evento di presentazione delle startup, Pmi innovative e team progettuali selezionati per accedere allo spazio di coworking CdS 4.0, nell’ambito del programma regionale Manifattur@ Campania: Industria 4.0, finanziato dalla Regione Campania per sostenere la transizione digitale del sistema produttivo.

L’iniziativa prevede la concessione di dieci postazioni gratuite: sei sono già state assegnate, mentre per le restanti è stata disposta una proroga del bando fino al 13 luglio 2026.

Un ecosistema per far crescere le imprese

L’obiettivo è favorire lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico di giovani realtà attraverso spazi attrezzati e un ambiente collaborativo ad alto contenuto innovativo. I progetti selezionati coprono ambiti strategici che vanno dalla manifattura avanzata alla cultura digitale, dalla cybersecurity all’informazione, fino alla sostenibilità ambientale ed edilizia.

Il filo conduttore è l’impiego di tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, IoT, realtà aumentata e virtuale, applicate a sfide concrete del mercato e della società.

A breve sarà attivato anche un sistema integrato di servizi di pre-incubazione, con attività di mentoring, networking e accompagnamento allo sviluppo delle idee imprenditoriali, fino all’ingresso sul mercato.

I sei progetti già attivi

Tra le iniziative già ospitate negli spazi di coworking:

Scanner US 3D (ICME Srl) : sistema robotizzato di scansione ultrasonica volumetrica per il controllo qualità, che integra AI e machine learning per ridurre tempi e costi di ispezione.

: sistema robotizzato di scansione ultrasonica volumetrica per il controllo qualità, che integra AI e machine learning per ridurre tempi e costi di ispezione. Cultura 4.0 (Strategix Srl) : ecosistema digitale per enti culturali con chatbot, avatar e strumenti di analisi dei visitatori, basato su un modello di revenue sharing.

: ecosistema digitale per enti culturali con chatbot, avatar e strumenti di analisi dei visitatori, basato su un modello di revenue sharing. Journal : piattaforma digitale tra social network e giornale online che utilizza agenti di intelligenza artificiale per aggregare e verificare notizie, contrastando la disinformazione.

: piattaforma digitale tra social network e giornale online che utilizza agenti di intelligenza artificiale per aggregare e verificare notizie, contrastando la disinformazione. Mindwall : progetto educativo sulla cybersecurity rivolto agli adolescenti, con simulazioni e gamification per aumentare la consapevolezza dei rischi online.

: progetto educativo sulla cybersecurity rivolto agli adolescenti, con simulazioni e gamification per aumentare la consapevolezza dei rischi online. NCF & MQL (Smart Sensing) : sviluppo di fluidi da taglio nanostrutturati a base vegetale con nanoparticelle di grafene, per migliorare sostenibilità ed efficienza nella manifattura.

: sviluppo di fluidi da taglio nanostrutturati a base vegetale con nanoparticelle di grafene, per migliorare sostenibilità ed efficienza nella manifattura. Modulo 3D – I-Home (Irondom Liguria Srl): sistema edilizio modulare basato su tecnologia Light Steel Frame e progettazione BIM, per costruzioni rapide e sostenibili.

Bando prorogato e nuove opportunità

La Fondazione Idis – Città della Scienza ha deciso di prorogare l’avviso pubblico per assegnare le restanti quattro postazioni, offrendo una nuova opportunità a startup, microimprese, ricercatori e giovani talenti.

L’obiettivo è attrarre nuove idee, favorire la contaminazione tra competenze e trasformare progetti ad alto contenuto tecnologico in imprese concrete e competitive, all’interno di un ecosistema dinamico e qualificato.