Città della Scienza seleziona 50 start-up per una missione in Cina

C’è tempo fino all’11 marzo per presentare la propria candidatura all’Italy-China Best Startup Showcase- Entrepreneurship Competition. Saranno selezionate 50 imprese innovative (start up, spin off, pmi) per avviare percorsi di internazionalizzazione verso la Cina. Lanciato nell’ambito della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 2018, lo Showcase consiste in un percorso di selezione progressiva, che prevede benefit ed incentivi economici crescenti fino alla premiazione finale che verrà realizzata il prossimo autunno a Pechino, nel contesto dell’edizione 2019 della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione. L’organizzazione è coordinata, per parte italiana, da Città della Scienza insieme con Campania Newsteel, in partnership con Pnicube e in collaborazione con operatori rilevanti dell’ecosistema nazionale dell’innovazione e della creazione di impresa, su indirizzo del Miur e del Mise. Per parte cinese è gestita dall’Ittn-International Technology Transfer Network, su indirizzo del Most – Ministry of Science and Technology. Sono già 40 le startup selezionate nella sessione di speed dating della Settimana Italia-Cina dell’Innovazione 2018 tenutasi a Milano. Il nuovo bando ne aggiunge 50 per un totale di 90 realtà innovative da accompagnare in Cina.