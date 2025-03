Città della Scienza sito antisismico, Villari rassicura tutti

Città della Scienza agibile e in sicurezza. A sottolinearlo è stato il presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, in una nota diffusa dopo l’evento sismico delle scorse ore notturne. “I tecnici e i responsabili della sicurezza della Fondazione Idis Città della Scienza, dopo l’evento sismico che ha interessato l’area flegrea nella notte – ha spiegato il presidente Riccardo Villari – conformemente ai protocolli vigenti, hanno effettuato accurati controlli su tutte le strutture del complesso che sono risultate pienamente agibili, in assoluta sicurezza per garantire tutti i visitatori. Si rammenta che il Museo scientifico interattivo, che include Corporea, il Planetario, è stato progettato e costruito con criteri antisismici all’avanguardia. Il sito di via Coroglio a Bagnoli – conclude il numero uno di Città della Scienza – è dunque aperto e pronto ad accogliere i visitatori, come sempre, tutti i giorni”.