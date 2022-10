Città della Scienza, Stem Day: all’evento di chiusura 400 tra studenti e professori

Lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, alla Città della Scienza di Napoli 400 tra studenti e professori saranno protagonisti dell’evento di chiusura degli Stem Day, appuntamenti organizzati in tre scuole della provincia (I.C. Russo e I.C. Novaro Cavour di Napoli, I.C. De Curtis Ungaretti di Ercolano) all’interno del Festival delle materie Stem, acronimo inglese per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Saranno presenti, tra gli altri, Lucia Fortini, Maura Striano e Carmela Saulino (assessori all’Istruzione di Regione, COmune di Napoli e Comune di Ercolano); ed Ettore Acerra, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Gli Stem Day sono organizzati dalla società di consulenza alla pubblica amministrazione Pa Advice, leader per la Campania del progetto nazionale Stem*Lab, che è finalizzato ad avvicinare i ragazzi alle materie Stem, alla promozione della cultura scientifica, allo sviluppo delle soft skill. A livello locale partecipano anche il Comune di Napoli, il Comune di Ercolano, il Museo Mav, l’associazione FabLab Napoli, l’Istituto Tecnico Industriale Galileo Ferraris, oltre alle tre scuole citate. In tre anni di attività sul territorio, tra laboratori allestiti negli istituti scolastici, sperimentazioni, attività curriculari ed extracurriculari sono stati coinvolti quasi 100 insegnanti, 1300 studenti e 300 famiglie.

Il progetto Stem*Lab – Scoprire, Trasmettere, Emozionare e Motivare, selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini” nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, sul piano nazionale, oltre alla Campania, coinvolge anche Lombardia, Piemonte e Sicilia ed è coordinato dal Consorzio Kairos di Torino.

La giornata prevede libero accesso alle postazioni Stem, presso le quali verranno realizzate attività laboratoriali ed esperimenti messi a punto nell’ambito del progetto. Le attività saranno condotte direttamente dagli studenti delle scuole coinvolte. Inoltre, poiché obiettivo di questi Stem Days è anche far conoscere agli stakeholders del territorio il progetto Stem*Lab e attrarre interesse, anche al fine di valutare la replicabilità dell’esperienza, sul tema viene organizzata una tavola rotonda.

TAVOLA ROTONDA

Ore 9,30-10,30

Il progetto Stm*Lab: replicabilità e sviluppi a tre anni dall’avvio della sperimentazione

Lucia Fortini – Assessorato all’Istruzione della Regione Campania

Laura Striano – Assessorato all’Istruzione del Comune di Napoli

Carmela Saulino – Assessorato all’Istruzione del Comune di Ercolano

Simona Rotondi – Impresa sociale “Con i Bambini”

Daniele Caccherano – Consorzio Kairos (coordinamento nazionale del progetto Stem*Lab)

Ettore Acerra – Ufficio Scolastico Regionale

Antonella Portarapillo – I.C. “F. Russo” di Napoli

Giuditta Iemma – I.C .“Novaro Cavour” di Napoli

Laura Patrizia Cagnazzo – I.C. “De Curtis-Ungaretti” di Napoli

Saverio Petitti – I.T.I. G. Ferraris

Ciro Cacciola – Museo Archeologico Virtuale (Mav)

Stefano Russo – Associazione Fablab Napoli

Lucia Basso – PA Advice S.p.A. (leader territoriale del progetto Stem*Lab per la Campania)

Coordina e modera Massimo Colucciello – PA Advice Spa (leader territoriale del progetto STtem*Lab per la Campania)