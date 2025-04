Città della Scienza, taglio del nastro per il Laboratorio Vivo

di Marco Milano

A Città della Scienza evento inaugurale per i nuovi spazi laboratoriali all’interno della mostra “Insetti & co.”, un’esposizione interattiva, anch’essa ampliata e rinnovata, che continua a svelare, con successo, i segreti del regno degli insetti. Il taglio del nastro darà il via a nuove sezioni espositive, insieme a due aree dedicate ai laboratori didattici, che arricchiranno la mostra sugli artropodi, offrendo ai più piccoli l’opportunità di immergersi in attività interattive e esperienziali. Il percorso espositivo si sviluppa in oltre quattrocento metri quadrati articolandosi in isole tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico del mondo degli insetti e degli artropodi. Inoltre, sarà mostrato per la prima volta il nuovo multimediale frutto del lavoro di ricerca e mappatura dei musei entomologici della Campania. Il programma della giornata-evento di lunedì 31 marzo verrà aperto dal taglio del nastro con l’intervento di rappresentanti della Fondazione IDIS – Città della Scienza, della Regione Campania e di altre istituzioni cittadine alla presenza anche della vicepresidente di Città della Scienza Pina Tommasielli. In calendario anche la partecipazione speciale delle scuole con i bambini dell’Istituto Santa Dorotea di Napoli che prenderanno parte attivamente al laboratorio “Insettigator” e visiteranno la mostra. La Scuola dell’Infanzia “Fedro” – 5° Circolo Comunale, invece, porterà una ventata di allegria e colore, con i bambini tra i quattro e cinque anni travestiti a tema, mentre api e apicoltori parteciperanno al laboratorio, bruchi, coccinelle e farfalle assisteranno al taglio del nastro e successivamente visiteranno la mostra, con particolare attenzione alla nuova sezione. I bambini si sono documentati per rispondere alle domande dei giornalisti. All’inaugurazione, inoltre, il mondo degli insetti sarà raccontato ai più piccoli attraverso illustrazioni realizzate live e regalate ai bambini. I due nuovi spazi laboratoriali ed il multimediale arricchiranno Città della Scienza, il primo science centre italiano, un museo scientifico interattivo e un centro di divulgazione scientifica dedicato a promuovere la cultura scientifica e tecnologica, in particolare tra i giovani.