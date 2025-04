Città della Scienza tra i protagonisti della Decade Unesco: evento globale per lo sviluppo della sostenibiità

La Campania si conferma un’eccellenza internazionale nel panorama culturale e scientifico, aggiungendo un nuovo prestigioso riconoscimento Unesco al suo già ricco patrimonio. Città della Scienza è stata selezionata per un’iniziativa nell’ambito della Decade della Scienza dell’Unesco, come indicato sul sito web della Commissione Nazionale per l’Unesco.

In questo scenario, Città della Scienza dedicherà il lungo weekend dal 25 al 27 aprile alla Terra e ai cambiamenti climatici con l’iniziativa “I do. Be part of the science”, un ricco programma di attività laboratoriali interattive per tutte le età, che invita i visitatori a diventare protagonisti del cambiamento.