Città della Scienza, un robot guiderà i visitatori del museo Corporea: sabato 24 debutta Aphel

A Corporea, il museo del corpo umano a Città della Scienza, arriva Aphel, robot umanoide progettato per svolgere il ruolo di guida museale. La presentazione ufficiale è in programma sabato 24 gennaio 2026.

Sviluppato dalla Pmi innovativa Predict Spa, attiva nei settori med-tech e digital healthcare, Aphel è pensato per migliorare l’accoglienza e l’orientamento dei visitatori, accompagnando scuole e famiglie in un’esperienza immersiva alla scoperta del corpo umano. Il robot utilizza intelligenza artificiale e un sistema di interazione empatica che combina espressioni, luci, gesti e sguardi, favorendo una comunicazione naturale e coinvolgente.

Aphel sarà presente in tre unità, una per ciascun piano del museo, e non si limiterà a fornire informazioni: la sua funzione è anche quella di rendere tangibile l’interazione uomo-macchina, avvicinando il pubblico ai temi della robotica e dell’intelligenza artificiale attraverso l’esperienza diretta.

Un tassello del rinnovamento tecnologico del museo

Secondo Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza, l’ingresso di Aphel rappresenta l’avvio di un più ampio processo di rinnovamento tecnologico previsto per il 2026. L’obiettivo è rendere la comunicazione scientifica immediata e accessibile a tutte le fasce d’età, integrando strumenti innovativi nei percorsi espositivi.

Aphel viene descritto come un supporto strategico per l’accoglienza e per un approccio interattivo alla visita, in linea con le esperienze dei principali science centre internazionali e con le nuove frontiere della divulgazione scientifica.

Il progetto e il quadro istituzionale

L’introduzione del robot rientra nel progetto LOGICAMENTE, programmato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Ricostruzione Città della Scienza”, finanziato con risorse FSC 2007-2013 (ex delibera CIPE n. 78/2011).

Il progetto è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2016, regolato da convenzione del 19 gennaio 2016, e successivamente aggiornato con DD n. 109 del 10 giugno 2025 e convenzione di addendum del 12 giugno 2025.

Corporea, il museo del corpo umano

Corporea è il primo museo interattivo in Europa interamente dedicato alla salute, alle scienze biomediche e alla tecnologia. Sviluppato su tre livelli all’interno del polo di Città della Scienza a Napoli, il museo propone un percorso espositivo che esplora il rapporto tra corpo umano, stili di vita e ricerca scientifica, con un forte orientamento all’interazione e alla divulgazione esperienziale.