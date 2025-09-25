Città della Scienza: un weekend di esperimenti, scoperte e divertimento

Città della Scienza si prepara a vivere un weekend all’insegna della curiosità e del divertimento scientifico nei giorni 27 e 28 settembre 2025. Il polo di Bagnoli apre le sue porte dalle 9 alle 17, accogliendo famiglie, appassionati e turisti con un programma ricco di iniziative pensate per sorprendere visitatori di ogni età.

Gli ospiti potranno sperimentare la meraviglia della scienza attraverso “Scienza a colori”, un’attività molto speciale che, alle 11:30 e alle 15:00, promette di trasformare la scoperta scientifica in un vortice di esperimenti spettacolari e colorati, dai pigmenti in fuga agli inchiostri danzanti, con giochi visivi e momenti di autentica sorpresa.

In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 2025 è previsto anche l’appuntamento con “Fisica e vita quotidiana – Assaggi di scienza”, che racconta la ricerca scientifica in modo diretto, coinvolgendo il pubblico attraverso esperimenti con materiali semplici e di uso comune, dimostrando quanto la scienza sia parte integrante dell’esperienza quotidiana.

Il percorso di visita si completa con le attrazioni permanenti: gli exhibit interattivi di Corporea permetteranno di esplorare il corpo umano dall’interno; la mostra “Insetti & Co.”, completamente rinnovata, offrirà uno sguardo affascinante sul microcosmo degli insetti; mentre il Planetario accompagnerà i visitatori in un viaggio fra le stelle e i misteri dell’universo.

Città della Scienza si conferma una tappa importante per chi desidera vivere un’esperienza in cui la conoscenza si fonde con la meraviglia, accogliendo i visitatori, grandi e piccoli, per un’avventura unica nel cuore della scienza.