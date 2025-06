Città della scienza: un weekend di giochi e cacce al tesoro tra stelle, fuoco e acqua

di Marco Milano

Città della Scienza annuncia due nuove date per il ritorno delle Notti al Museo: venerdì 27 giugno e venerdì 18 luglio con un’esperienza di camping scientifico che darà l’opportunità di vivere in sacco a pelo sotto il cielo stellato del Planetario. Il 27 giugno, i giovanissimi ospiti saranno coinvolti in una caccia al tesoro notturna, tra natura scienza e fantasia. Il 18 luglio l’attività principale sarà, invece, “Crime Lab” che trasformerà i partecipanti in veri e propri detective. I bambini dovranno risolvere un misterioso caso utilizzando tecniche scientifiche all’avanguardia, cimentandosi in esperimenti e analisi da esperti investigatori. I laboratori, in entrambe le date, si svolgeranno tra le sale del museo e gli spazi del giardino, sotto la guida di animatori scientifici qualificati che accompagneranno i ragazzi per tutta la durata dell’evento, notte inclusa. L’esperienza sarà arricchita da un live show nel Planetario, un viaggio alla scoperta delle costellazioni più famose e del ciclo vitale delle stelle. Il programma prevede anche momenti di socializzazione per una notte che unirà gioco, scienza, condivisione e meraviglia, studiata per stimolare la curiosità e l’indipendenza dei più piccoli. Sabato e domenica, poi, sarà la volta di “un weekend di fuoco e acqua” a Città della Scienza con esperimenti e scoperte per tutta la famiglia. Sabato 28 e domenica 29 giugno, infatti, il Science Centre offrirà attività che esploreranno gli elementi fondamentali della natura attraverso esperimenti e giochi. Il weekend sarà animato da due science show, “Giochi di Fuoco” sarà un viaggio alla scoperta del fuoco, un elemento che ha segnato l’evoluzione umana, mentre in “Giochi di Acqua”, protagonista sarà l’acqua con la possibilità per i visitatori di esplorare le proprietà chimico-fisiche di questa risorsa fondamentale. Oltre agli science show, l’estate a Città della Scienza propone ai visitatori le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, la possibilità di esplorare la rinnovata mostra “Insetti & Co.” e di viaggiare tra le stelle con gli affascinanti spettacoli del Planetario.