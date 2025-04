Città della Scienza, viaggi virtuali nello spazio grazie al Planetario 3D

di Salvatore Vicedomini

Città della Scienza di Napoli, una realtà affermata della divulgazione scientifica italiana ed europea, offre una straordinaria esperienza virtuale nel nostro “Sistema Solare”, un ramo periferico di una galassia chiamata Via Lattea.

Il “Planetario 3D”, il cui referente scientifico è l’astrofisico Giovanni Pirone, è uno straordinario simulatore della parte dell’universo che ci circonda , un efficientissimo mezzo tecnologico volto alla didattica e all’apprendimento dei meccanismi che regolano la volta celeste nella quale sono contenuti i suoi otto pianeti e cinque pianeti nani, oltre duecento satelliti e svariati oggetti astronomici mantenuti in orbita dalla forza gravitazionale del nostro sole. Questa enorme struttura è composta da una cupola dal diametro di circa 20 metri con 120 posti a sedere che rendono il visitatore completamente coinvolto nella descrizione del nostro sistema solare con un’esperienza totalmente immersiva accompagnata da coinvolgenti effetti audio a tal punto da far sentire ogni individuo, quasi come un astronauta, essere presente in una immaginaria navicella spaziale in viaggio nel cielo stellare. Sedersi in una poltrona del Planetario equivale quasi alla partenza per un viaggio fantastico nella volta celeste e, sarà accompagnato da una narrazione dettagliata di uno dei divulgatori scientifici di Città della scienza.

Il viaggio virtuale parte dalla superficie del nostro pianeta terra, osservando la nostra stella Sole che si trova esattamente sulle nostre teste, e che durante il giorno è ovviamente l’unico corpo celeste visibile ad eccezione della Luna , in casi sporadici, anch’essa visibile dipendendo dalle fasi lunari. Staccandoci dalla superficie terrestre si osserva la terra che si allontana in modo repentino dalla nostra vista ed è come se fossimo in una navicella da cui ammiriamo il nostro pianeta in tutto il suo aspetto tridimensionale e con il caratteristico colore blu che lo caratterizza dagli altri pianeti . Un effetto sicuramente unico che desta lo stupore e la meraviglia di tutti i partecipanti .

In questa esperienza si vedrà il sole da una distanza ravvicinata con tutte le sue macchie che lo contraddistinguono in maniera inequivocabile per poi avvicinarci al pianeta Mercurio, il primo dei pianeti rocciosi , proseguendo poi per Venere, il più caldo di tutti per la sua densa atmosfera. Passando per il nostro satellite Luna, di cui ci sarà una esauriente narrazione, si ammirerà di seguito l’ultimo pianeta roccioso ossia Marte il cui colore rosso intenso desterà l’attenzione di tutti i presenti. L’esplorazione continuerà intorno ai due giganti gassosi, Giove e Saturno , di cui l’ultimo è ben evidenziato per i suoi luminosi anelli ghiacciati, per poi spostarci vicino ai due ultimi gemelli gassosi Urano e Nettuno.

Infine la navigazione virtuale si conclude con un ipotetico allontanamento della nostra navicella spaziale dal sistema solare e, considerando che tuttora nessuna sonda spaziale ha mai abbandonato il sistema solare, quasi per magia si potranno osservare, da una prospettiva globale, tutti i pianeti che si spostano simultaneamente ognuno nella propria orbita attorno al sole dando vita ad una sinergia spettacolare tra scienza e apprendimento.