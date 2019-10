Città della scienza, Villari: il 25 ottobre la nomina del comitato. Nicolais verso la presidenza

Assicura il suo impegno per lungo tempo a Città della scienza, non dà peso alle polemiche seguite alla sua nomina, esclude l’ipotesi una candidatura alle Regionali e giudica false e offensive le voci di uno ‘scambio preelettorale’ con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. La prima uscita pubblica da neo presidente della fondazione Idis, che gestisce Città della scienza a Napoli, è l’occasione per Riccardo Villari di dire la sua sul dibattito che lo ha coinvolto in prima persona. Le critiche arrivate dalla comunità scientifica e da alcuni esponenti politici “sono normale amministrazione – spiega – ogni scelta divide, apre dibattiti, l’importante è guardare avanti e fare”. A proposito di atti concreti, cita subito la convocazione per il 25 ottobre dell’Assemblea che nominerà il comitato tecnico-scientifico. Probabilmente l’organismo sarà guidato dall’ex presidente del Cnr Luigi Nicolais. “De Luca ha dato un’indicazione – ricorda – il comitato e l’assemblea ne terranno conto”. Quanto al rapporto con il presidente della Regione, che nei giorni scorsi ha difeso la scelta di indicare Villari, l’ex parlamentare taglia corto: “Nessun accordo preelettorale – chiarisce – questo sarebbe voto di scambio, quindi un reato. La politica non è che io ti do un incarico e tu mi fai una lista. Sono cose false e offensive per De Luca e per me. Ho già consegnato le carte a chi di dovere per capire se ci sono gli estremi”. Assicura quindi che non sarà tra i candidati a maggio, ma non esclude il suo impegno per la composizione di una lista. “Sono un cittadino e un esponente politico – si limita a dire – mi piace, ne capisco. Mi vorreste considerare un padre nobile, ma io mi sento ancora figlio”. Chiusa la parentesi personale, racconta quello che ha in mente per Città della scienza, colpita da un rogo doloso nel 2013. “Mi piacerebbe ricostruire l’area bruciata, visto che sono passati sei anni dall’incendio – argomenta – rilanciare il competence center, e mi piacerebbe che da 200mila visitatori l’anno si passasse a un milione”. Il futuro del polo di divulgazione scientifica è legato a quello dell’area di Bagnoli. Il progetto prevede l’arretramento di una parte della struttura per liberare la linea di costa. “L’ideale sarebbe ricostruirla lì dov’è – ragiona Villari – ma sembra che questo non sia possibile. Se così fosse, si discuterà con tutti gli interlocutori e si arriverà a una mediazione intelligente che consenta di recuperare gli spazi dolosamente distrutti. Il dibattito è durato anche abbastanza, ora deve precipitare in una scelta”.