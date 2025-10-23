Città della Scienza, Villari: Napoli hub mediterraneo per la cooperazione scientifica con la Cina

Consolidare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina: è lo scopo dell’incontro svoltosi ieri a Città della Scienza con una delegazione della Beijing Academy of Science and Technology (Bjast). La visita, nel corso della quale è stato stilato un memorandum of understanding, si inserisce nel contesto della Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione, la principale piattaforma bilaterale di cooperazione promossa dai rispettivi governi e coordinata in Italia da Fondazione Idis-Città della Scienza.

L’incontro e la visione strategica

La delegazione cinese, guidata dal presidente della Bjast, Wu Jianmin, ha incontrato il presidente di Città della Scienza, professor Riccardo Villari, e il suo staff. Fondata nel 1984 e posta sotto la supervisione del governo municipale di Pechino, la Bjast è una delle maggiori istituzioni scientifiche cinesi e un polo di eccellenza in settori come smart city e salute.

La delegazione ha visitato le principali aree del polo napoletano: dal centro congressi all’incubatore Campania Newsteel, dove si è confrontata con due startup presenti: Oxhy, società impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico (che ha illustrato il funzionamento della propria cella ossidroelettrica), e Space Frontier, attiva nel settore aerospaziale con l’obiettivo di rivoluzionare la propulsione spaziale ibrida e solida grazie a combustibili basati su bioplastiche proprietarie.

Il percorso si è concluso con la visita al museo scientifico interattivo del corpo umano, Corporea.

L’appuntamento ha offerto l’occasione per approfondire temi centrali per lo sviluppo futuro, come il trasferimento tecnologico, le sinergie tra università, imprese e centri di ricerca, e la promozione della cultura scientifica tra i giovani. Questo incontro prosegue una collaborazione già avviata, come dimostrato dalla firma, lo scorso novembre, di un memorandum of understanding tra Fondazione Idis-Città della Scienza e il Natural History Museum of China, ente supervisionato dalla stessa Bjast.

Aspetti strategici della cooperazione

La cooperazione futura, che sarà formalizzata con la firma del nuovo memorandum prevista per novembre, si concentrerà su traiettorie concrete di collaborazione: trasferimento tecnologico, connessione tra industria e accademia e valorizzazione della cittadinanza scientifica.

In questo quadro è stato richiamato il progetto Manifattur@ Campania: Industria 4.0, promosso dalla Regione Campania, un’iniziativa strategica volta a rafforzare la competitività territoriale e sostenere la transizione digitale delle imprese. L’obiettivo è costruire un ecosistema innovativo che connetta ricerca, imprese e capitale umano, proiettando la Campania nelle nuove traiettorie globali dell’industria 4.0.

Parte integrante di questa iniziativa è Coworking 4.0, un programma che va oltre la semplice idea di spazio condiviso: una piattaforma di crescita in cui startup e giovani talenti trovano un percorso completo, dall’idea al modello di business, dalla mentorship qualificata all’accesso ai finanziamenti, fino alla sperimentazione di soluzioni innovative.

Il Coworking 4.0 è concepito come punto d’incontro per giovani imprenditori e ricercatori provenienti anche da altri Paesi, in particolare dall’area euro-mediterranea e dalla Cina. Forte di un’esperienza quindicennale nella cooperazione bilaterale, Città della Scienza punta a costruire programmi di mobilità e scambio dei talenti.

L’obiettivo è duplice: creare un circolo virtuoso in cui i talenti cinesi possano trovare in Campania un ambiente favorevole per sperimentare e crescere, e al tempo stesso consentire alle startup italiane di accedere al mercato cinese con maggiore facilità, attraverso un confronto diretto e continuo. Il Coworking 4.0 si configura così come una piattaforma dove Europa, Mediterraneo e Cina si connettono, consentendo ai giovani di sviluppare progetti comuni e trasformare le loro soluzioni tecnologiche in opportunità di mercato.

“Con questa iniziativa – ha dichiarato il presidente Riccardo Villari – Fondazione Idis-Città della Scienza ribadisce il proprio impegno a costruire un ponte stabile tra Italia e Cina, consolidando il ruolo di Napoli come hub strategico per la cooperazione scientifica e culturale nel Mediterraneo”.