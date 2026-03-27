Città della Scienza, weekend tra scienza e percezione con “Illusioni Ottiche”

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, la Città della Scienza di Napoli dedica il fine settimana alle illusioni ottiche: un affascinante viaggio al confine tra percezione e realtà, dove ciò che vediamo non sempre corrisponde a ciò che esiste. Colori che sembrano muoversi, forme che si deformano, prospettive ingannevoli: la scienza trasforma l’illusione in un’esperienza educativa e sorprendente per grandi e piccoli.

Tre interactive lab e un science show guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti scientifici dietro i più sorprendenti fenomeni visivi, con attività pratiche pensate per ogni età. I bambini dai 3 ai 6 anni potranno scoprire come la persistenza dell’immagine sulla retina crei l’illusione di un’unica immagine combinata, come un effetto magico del cinema e dell’animazione. Per i ragazzi dai 7 ai 10 anni, il laboratorio “Scanimation” permette di creare animazioni ottiche – cavalli che corrono, carpe che nuotano, scoiattoli che saltano – da portare a casa. I ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno invece costruire il “Disco di Newton”, un piccolo disco che, fatto ruotare rapidamente, fonde i colori dello spettro della luce visibile in un unico colore chiaro, dimostrando che la luce bianca è composta da molti colori diversi, ispirandosi agli studi di Isaac Newton.

Il science show “Luce e Magia” sarà aperto a tutti, con esperimenti spettacolari realizzati con semplici materiali. A completare il fine settimana, visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla mostra Insetti & Co., alla mostra SensAzioni e il programma di spettacoli al Planetario.