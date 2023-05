“Città in danza”: a Pozzuoli l’evento nazionale Uisp

Grande successo per la tappa campana di Città in danza, la manifestazione nazionale UISP dedicata alla danza e che si articola in un circuito di eventi territoriali, nei quali vengono selezionate coreografie da presentare nella finale, che quest’anno si svolgerà a Roma l’8 luglio 2023. L’evento si è tenuto presso il Teatro San Luca di Pozzuoli ed è stato l’occasione per una completa full immersion nella disciplina attraverso esibizioni di danza classica, contemporanea ed hip hop. La kermesse, gratuita per allievi e associazioni, ha avuto inizio sabato mattina con vari stage ed è poi terminata in serata con il concorso finale. “La tappa campana della manifestazione nazionale Uisp “Città in danza” è stata per noi motivo di orgoglio – ha dichiarato Antonio Marciano, presidente Uisp Campania – si tratta di un primo passo fondamentale che ha finalmente riportato nella nostra Regione questa disciplina. Seguiranno altre iniziative legate alla danza, l’atmosfera dello scorso weekend al Teatro San Luca di Pozzuoli ci ha confermato come il nostro lavoro debba proseguire in questa direzione. Ringrazio i maestri e giudici Cinzia Donatello, Johannes Palmieri e Viviana Petrone per la dedizione e la professionalità messe completamente a disposizione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi; le istruttrici, gli istruttori, i genitori e tutti i volontari che hanno partecipato a quest’evento. È stata una giornata di grande spettacolo resa possibile grazie all’impegno dei maestri, delle nostre ballerine e dei nostri ballerini giunti da tutta la Campania. Ora dobbiamo prepararci alla finale dell’8 luglio a Roma”. Città in danza è un movimento che abbraccia questa disciplina a 360 gradi ed è infatti aperta a tutte e tutti, con una suddivisione in categorie basata soltanto sull’età, a cui corrispondono diverse capacità psicomotorie nonché, spesso, gradi d’esperienza: dagli 8 ai 9 anni gareggiano i bambini, dai 10 ai 12 anni categoria junior, dai 13 ai 15 anni categoria ragazzi, mentre dai 16 ai 24 anni troviamo la categoria adulti e dai 25 in su gli over.